Федоров анонсировал новые грантовые программы на производство ракет, дронов и взрывчатых веществ — Finance.ua

Федоров анонсировал новые грантовые программы на производство ракет, дронов и взрывчатых веществ
Федоров анонсировал новые грантовые программы на производство ракет, дронов и взрывчатых веществ

Казна и Политика
28
Федоров анонсировал новые грантовые программы на производство ракет, дронов и взрывчатых веществ
Федоров анонсировал новые грантовые программы на производство ракет, дронов и взрывчатых веществ
Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск на следующей неделе новых грантовых программ на производство взрывчатых веществ, ракет и дронов.
Об этом он сообщил на презентации плана действий нового правительства, сообщает hromadske.
«Мы на следующей неделе запустим и анонсируем несколько крупных грантовых программ. Первое, сегодня Юлия Анатольевна уже говорила о взрывчатых веществах — это крупные гранты. Более 100 миллионов мы будем давать на условно заводы под ключ, которые строят инновационным способом взрывчатые вещества», — рассказал Федоров.
Также правительство планирует запустить грантовую программу на производство автономных дронов. Министр подчеркнул, что необходимо улучшать способность армии работать в условиях РЭБ, который сейчас развивается, и «в других сложных условиях, где есть проблема с пехотой».
«Мы используем дроны с высоким уровнем автономности, это высокие технологии, потому это будут гранты. У нас есть сегодня [уже есть гранты на] 500 тысяч, 2 миллиона, 4 [миллиона]. Нет, это будет отдельная грантовая программа, где мы будем больше давать денег на этот проект», — пояснил министр.
Еще одна грантовая программа, которую правительство планирует анонсировать на следующей неделе, касается ракетной программы. По словам Федорова, по этой программе правительство поддержало уже примерно 20 проектов.
«На следующей неделе мы запустим новую грантовую программу. Это и крылатые ракеты, и баллистические, и малой дальности, которые можно использовать для ПВО», — рассказал министр.
Напомним, Кабинет Министров представил Проект Программы действий на 2026 год. Он включает 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция.
По материалам:
hromadske
Кабмин
