Украина получит от Великобритании более 5 тыс. ракет для ПВО и 283 млн фунтов помощи — Finance.ua

Украина получит от Великобритании более 5 тыс. ракет для ПВО и 283 млн фунтов помощи Сегодня 17:23 — Казна и Политика

Украина получит от Великобритании более 5 тыс. ракет для ПВО и 283 млн фунтов помощи

Великобритания и Украина заключат историческое соглашение по поставкам ракет в системы ПВО от компании Thales.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что соглашение будет подписано на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в итальянском Риме. Это позволит поставить Украине более 5000 ракет противовоздушной обороны.

«Соглашение будет способствовать росту британской экономики и созданию новых рабочих мест, а также позволит Украине продолжить борьбу против российской агрессии», — говорится в заявлении.

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Помимо поставок ракет, Великобритания подтвердила предоставление до 283 миллионов фунтов стерлингов двусторонней помощи Украине в течение следующего года.

Великобритания выделит:

до 10,5 млн фунтов стерлингов на Программу реформы государственного управления;

до 1 млн фунтов стерлингов на поддержку Офиса зеленого перехода Украины в финансовом году 2025−2026.

«Это заявление подчеркивает нашу неизменную поддержку Украины — усиление ее противовоздушной обороны против разрушительных атак беспилотников и ракет, а также поддержку важной работы по восстановлению страны и предоставление народу надежды, в которой он так нуждается», — прокомментировала британская вице-премьер Анджела Рейнер.

Європейська правда По материалам:

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