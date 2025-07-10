Украина получит от Великобритании более 5 тыс. ракет для ПВО и 283 млн фунтов помощи — Finance.ua

Украина получит от Великобритании более 5 тыс. ракет для ПВО и 283 млн фунтов помощи
Великобритания и Украина заключат историческое соглашение по поставкам ракет в системы ПВО от компании Thales.
Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает «Европейская правда».
Отмечается, что соглашение будет подписано на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в итальянском Риме. Это позволит поставить Украине более 5000 ракет противовоздушной обороны.
«Соглашение будет способствовать росту британской экономики и созданию новых рабочих мест, а также позволит Украине продолжить борьбу против российской агрессии», — говорится в заявлении.
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Помимо поставок ракет, Великобритания подтвердила предоставление до 283 миллионов фунтов стерлингов двусторонней помощи Украине в течение следующего года.
Великобритания выделит:
- до 10,5 млн фунтов стерлингов на Программу реформы государственного управления;
- до 1 млн фунтов стерлингов на поддержку Офиса зеленого перехода Украины в финансовом году 2025−2026.
«Это заявление подчеркивает нашу неизменную поддержку Украины — усиление ее противовоздушной обороны против разрушительных атак беспилотников и ракет, а также поддержку важной работы по восстановлению страны и предоставление народу надежды, в которой он так нуждается», — прокомментировала британская вице-премьер Анджела Рейнер.
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