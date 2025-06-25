Великобритания предоставит Украине 350 ракет, купленных за прибыль от замороженных росактивов — Finance.ua
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Великобритания предоставит Украине 350 ракет, купленных за прибыль от замороженных росактивов

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Великобритания предоставит Украине 350 ракет, купленных за прибыль от замороженных росактивов
Великобритания предоставит Украине 350 ракет, купленных за прибыль от замороженных росактивов, Фото: Getty Images
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине, который впервые будет оплачен из доходов, полученных от замороженных российских активов.
Об этом пишет The Guardian.
Речь идет о 350 современных ракетах противовоздушной обороны, созданных британскими инженерами и адаптированных для запуска с наземных установок. На это потратили 70 миллионов фунтов стерлингов (более 92 млн долларов. — Ред.) — деньги взяли с процентов, начисляемых на замороженные активы россии.
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Отмечается, что ракеты ASRAAM будут запускаться из британских систем Raven. Пять таких установок уже направляются в Украину. Всего их будет 13. Сначала эти ракеты предназначались для запуска с самолетов, но через три месяца их переоборудовали для использования с земли.
Это первый случай, когда Британия направляет оружие Украине за счет прибыли, связанной с российскими активами. На саммите НАТО в Гааге премьер Стармер отметил:
«Именно россия, а не Украина должна платить за войну путина. Мы правильно делаем, что направляем эти средства на усиление украинского ПВО. Безопасность Украины — это и наша безопасность».
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Министр обороны Джон Гили добавил, что ракеты будут спасать жизнь и являются примером того, как британская оборонная промышленность умеет быстро реагировать на новые вызовы. Он также обвинил россия в массированных обстрелах, подчеркнув, что «путин не заинтересован в мире».
Новый пакет стал частью крупнейшего ежегодного пакета поддержки Украины от Британии — на 4,5 миллиарда фунтов. Он дополняет более раннее соглашение на 1,6 миллиарда более чем на 5000 ракет и еще одну — на 350 миллионов фунтов для расширения производства дронов.
По материалам:
suspilne.media
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