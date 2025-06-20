ЕС оставит замороженными 210 млрд евро российских активов по меньшей мере до конца 2025 года — Finance.ua
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ЕС оставит замороженными 210 млрд евро российских активов по меньшей мере до конца 2025 года

Мир
16
ЕС оставит замороженными 210 млрд евро российских активов по меньшей мере до конца 2025 года
ЕС оставит замороженными 210 млрд евро российских активов по меньшей мере до конца 2025 года
Европейский Союз оставит замороженными 210 миллиардов евро российских активов, по меньшей мере, до конца 2025 года. Прибыли от этих средств будут и далее передаваться на поддержку Украины.
Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт во время брифинга в Брюсселе, пишет «Европейская правда».
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Ламмерт отметил, что доходы от российских активов направляются, в частности, на оборонную промышленность Украины и восстановление энергетической инфраструктуры. Это финансирование осуществляется с помощью кредитов G7 на 45 млрд евро.
«Мы обездвижили активы россии, которых в ЕС 210 миллиардов евро, и используем доходы от них для поддержки Украины», — сказал представитель Еврокомиссии.
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Первый транш в размере 3 миллиарда евро Украина получила в январе 2025 года. Последующие выплаты по 1 миллиарду евро поступали в марте, апреле, мае и июне. По словам Ламмерта, выплаты будут продолжаться в течение всего года.
Он пояснил, что затем эти кредиты будут погашены за счет будущих потоков чрезвычайных поступлений от обездвиженных российских активов.
Напомним, Европейский Союз ищет возможность получить дополнительные миллиарды евро с замороженных российских активов, вкладывая их в более рискованные инструменты. Такой шаг позволит увеличить финансовую помощь Украине, не изымая средства напрямую.
По материалам:
Європейська правда
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