США рассматривают возобновление работы «Северного потока» в рамках мирного соглашения

The Economist сомневается в готовности Москвы к мирному урегулированию.

США рассматривают возможность возобновления поставок российского газа в Европу и работы газопровода «Северный поток» как экономический стимул для Москвы в рамках потенциального мирного урегулирования войны против Украины.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на The Economist.

Издание называет газовое предложение новой уступкой, которую Вашингтон предлагает владимиру путину. В то же время, украинские чиновники еще не знают всех подробностей последних американских предложений.

Какие экономические уступки предлагают россии и Украине

Журнал пишет, что россия должна получить коммерческие соглашения с американскими компаниями, ослабление санкций и нормализацию политических отношений.

Украине предлагают инвестиционный пакет и членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО. На Донбассе предполагается создание демилитаризованной зоны.

The Economist отмечает, что США не могут самостоятельно распоряжаться возвратом российского газа на европейский рынок. По оценке издания, такое предложение противоречит праву ЕС.

Украина опасается экономических соглашений между США и россией

Украинские переговорщики опасаются, что представители США будут заключать прибыльные экономические соглашения с россией еще до завершения войны.

The Economist также сомневается в готовности Москвы к мирному урегулированию.

По оценке издания, россия, скорее всего, будет затягивать переговоры, в то же время получая немедленные уступки по санкциям.

Оживление переговорных усилий происходит после визита спецпосланника США Стива Виткоффа в Санкт-Петербург 21 октября, отмечает The Economist.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что президент США Дональд Трамп приостановил действие закона покойного сенатора Линдси Грэма об «адских санкциях против россии». Закон предоставлял право вводить пошлины против стран, которые покупают российские энергоносители.