российские активы могут помочь удешевить вступление Украины в ЕС — Пышный
Обездвиженные российские активы могут помочь уменьшить стоимость интеграции Украины в Европейский Союз, если они будут использованы для финансирования восстановления.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в ходе IX Ежегодной исследовательской конференции «Экономическая и финансовая интеграция в мире возмущений и фрагментации», которая состоялась в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
По словам главы НБУ, вступление Украины в ЕС предусматривает финансовые расходы. В то же время, по оценкам Европейского политического центра, речь идет о 0,07−0,09% ВВП Евросоюза в год.
«Цена интеграции может быть снижена, если обездвиженные активы страны-агрессора будут направлены на восстановление Украины. Это не только экономически, но и юридически обоснованная помощь», — отметил Пышный.
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Глава НБУ подчеркнул, что в условиях ограниченных бюджетов государств-членов ЕС использование российских активов позволяет снизить налоговую нагрузку на граждан стран Евросоюза, в то же время обеспечив устойчивое восстановление Украины.
Пышный привел данные исследований Международного валютного фонда, согласно которым расширение ЕС в 2004—2007 годах способствовало росту ВВП на душу населения в новых странах-членах на 30%, а в старых — на 10%.
«Привлечение Украины позволит более эффективно управлять рисками и будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству в сферах цифровой трансформации, энергетики и использования имеющегося экономического потенциала», — сказал он.
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Пышный также отметил, что военный ресурс Украины можно рассматривать как вклад в коллективную оборону ЕС.
«Потенциальные расходы Европы на безопасность могут быть уменьшены благодаря оборонному потенциалу Украины», — добавил он.
Напомним, что Европейский Союз ищет возможность получить дополнительные миллиарды евро из замороженных российских активов, вкладывая их в более рискованные инструменты. Такой шаг позволит увеличить финансовую помощь Украине, не изымая средства напрямую.
Кроме того, в Еврокомиссии считают реальной перспективу вступления Украины и Молдовы в ЕС до 2030 года.
С другой стороны, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что все 32 союзника по Альянсу в Вашингтоне подтвердили, что путь Украины к членству в НАТО необратим, хотя и не определили конечные временные рамки этого процесса.
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