Как конфискация обездвиженных российских активов влияет на роль евро в глобальной экономике — Finance.ua

Как конфискация обездвиженных российских активов влияет на роль евро в глобальной экономике Сегодня 19:02 — Валюта

Как конфискация обездвиженных российских активов влияет на роль евро в глобальной экономике

В январе 2025 года Украина получила от ЕС первые 3 млрд евро в рамках программы займов ERA Loans, которая будет погашена за счет поступлений от обездвиженных российских активов. Европейские политики все активнее обсуждают необходимость конфисковать основную сумму обездвиженных российских активов в пользу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В то же время ЕЦБ выражает опасение, что такое решение потенциально будет иметь негативное влияние на роль евро в мировой финансовой системе, в частности:

отказ других центральных банков от использования резервных активов в евро;

рост расходов на финансирование для стран ЕС по причине увеличения доходностей в евро;

диверсификацию валют в торговых расчетах и ​​т.д.

Оправданны ли эти опасения?

В Нацбанке Украины отмечают, что с момента своего основания евро уверенно занимает вторую после доллара США позицию как на международных финансовых рынках, так и в мировой торговле.

Несмотря на ограничение торговли ЕС с россией и наложенные санкции вместе с обездвижением российских активов, доля евро в торговых расчетах и ​​финансовых операциях остается почти неизменной.

В частности, доля евро в международных платежах в системе SWIFT с 2023 года составила около 13%. В евро было номинировано более 23% непогашенных облигаций в мире. Общая доля евро в официальных валютных резервах стран мира с 2015 года стабилизировалась на уровне 20%.

«Сегодня роль евро в качестве второй мировой валюты остается непоколебимой, несмотря на попытки поиска альтернатив отдельными странами с развивающимися рынками. Поэтому полная синхронная конфискация российских активов развитыми странами в пользу Украины не сможет ослабить роль евро и вряд ли будет иметь материальное влияние на восприятие этой валюты», — говорят финансы.

В условиях же высокой турбулентности евро может даже получить преимущества по отношению к доллару США и другим валютам.

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