Уменьшение инфляции и укрепление евро — в ЕЦБ назвали главные «сюрпризы» от таможенной политики Трампа Сегодня 20:43 — Мир

Уменьшение инфляции и укрепление евро — в ЕЦБ назвали главные «сюрпризы» от таможенной политики Трампа

Европейский центральный банк отмечает уменьшение инфляции в Евросоюзе и укрепление евро из-за новых инвестиций в евробонды после того, как президент США Дональд Трамп ввел новую таможенную политику на импорт в Америку.

Об этом сообщил член ЕЦБ Пьеро Чиполлоне изданию Bloomberg, передает Общественное.

По словам Чиполлоне, инфляция — это краткосрочное последствие. Таможенные пошлины США тормозят мировую экономику, поэтому в долгосрочной перспективе ситуация с инфляцией в Евросоюзе и еврозоне может измениться.

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«Еврозона выиграла от потоков инвестиций в безопасные зоны, поскольку евро укрепился, а номинальная доходность облигаций снизилась», — сказал Пьеро Чипполоне.

Он также отметил, что реализация долгосрочных последствий повышения тарифов может привести к более высокой инфляции, замедлению экономического роста и увеличению долга США, что в свою очередь подорвет доверие к господствующей роли доллара в международной торговле и финансах.

Чиполлоне отметил, что фрагментация торговли может повлечь за собой постепенный переход от глобальной системы, где доминируют США, к многополярной, в которой несколько валют будут соревноваться за статус резервной.

Справка Finance.ua:

2 апреля Дональд Трамп заявил, что установит минимальную пошлину в 10% на все товары, импортируемые в США, причем для стран с самым большим торговым дефицитом ставки будут еще выше;

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что решение США о введении универсальных тарифов наносит ущерб как бизнесу, так и потребителям во всем мире, и особенно трансатлантическим экономическим отношениям.

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