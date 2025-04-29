Уменьшение инфляции и укрепление евро — в ЕЦБ назвали главные «сюрпризы» от таможенной политики Трампа — Finance.ua
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Уменьшение инфляции и укрепление евро — в ЕЦБ назвали главные «сюрпризы» от таможенной политики Трампа

Мир
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Уменьшение инфляции и укрепление евро — в ЕЦБ назвали главные «сюрпризы» от таможенной политики Трампа
Уменьшение инфляции и укрепление евро — в ЕЦБ назвали главные «сюрпризы» от таможенной политики Трампа
Европейский центральный банк отмечает уменьшение инфляции в Евросоюзе и укрепление евро из-за новых инвестиций в евробонды после того, как президент США Дональд Трамп ввел новую таможенную политику на импорт в Америку.
Об этом сообщил член ЕЦБ Пьеро Чиполлоне изданию Bloomberg, передает Общественное.
По словам Чиполлоне, инфляция — это краткосрочное последствие. Таможенные пошлины США тормозят мировую экономику, поэтому в долгосрочной перспективе ситуация с инфляцией в Евросоюзе и еврозоне может измениться.
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«Еврозона выиграла от потоков инвестиций в безопасные зоны, поскольку евро укрепился, а номинальная доходность облигаций снизилась», — сказал Пьеро Чипполоне.
Он также отметил, что реализация долгосрочных последствий повышения тарифов может привести к более высокой инфляции, замедлению экономического роста и увеличению долга США, что в свою очередь подорвет доверие к господствующей роли доллара в международной торговле и финансах.
Чиполлоне отметил, что фрагментация торговли может повлечь за собой постепенный переход от глобальной системы, где доминируют США, к многополярной, в которой несколько валют будут соревноваться за статус резервной.

Справка Finance.ua:

  • 2 апреля Дональд Трамп заявил, что установит минимальную пошлину в 10% на все товары, импортируемые в США, причем для стран с самым большим торговым дефицитом ставки будут еще выше;
  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что решение США о введении универсальных тарифов наносит ущерб как бизнесу, так и потребителям во всем мире, и особенно трансатлантическим экономическим отношениям.
По материалам:
suspilne.media
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