Поезд из Берлина в Париж возобновят после перерыва (цена, расписание)

Прямой поезд Берлин-Париж возобновят после полугодичного перерыва. Сроки — не позднее середины декабря.

Ранее поезд прекратил курсировать из-за ошибки в работе информационных систем.

Об этом сообщает Berliner Zeitung

«Точную дату можно будет назвать только после завершения необходимых испытаний», — заявили в Deutsche Bahn.

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Сообщение было прервано с лета из-за технических проблем. Поэтому всем желающим путешествовать между двумя столицами поездом Intercity Express (ICE) пришлось делать пересадку во Франкфурте-на-Майне или Мангайме. Вскоре стало ясно, что причиной была технология управления поездами в серии ICE 407.

В частности, это касалось конкретной версии Европейской системы управления поездами (ETCS), используемой Siemens Velaro D. Оказалось, что эта технология не такая общеевропейская, как кажется: существует около 80 вариантов по всему Европейскому Союзу, и только в одной Германии их пять версий.

Мнение экспертов

Эксперты заявили, что основное внимание было сосредоточено на бортовых устройствах системы ETCS от французского производителя Alstom, возникли проблемы с сертификацией, и TÜV Rheinland обнаружил формальные ошибки.

Европейское железнодорожное агентство (ERA) впоследствии открыло официальное дело, хотя не было никаких доказательств дефектов качества или недостатков, связанных с безопасностью.

Расписание

Новое расписание, которое предварительно вступает в силу 13 декабря, уже включает восстановленное сообщение. Согласно расписанию поезд отправляется из Берлина около 7:00 утра и прибывает на парижский Восточный вокзал в 14:50. По дороге он делает остановки в Галле-ан-дер-Заале, Эрфурте и Страсбурге.

После этой даты каждый день из Берлина в Париж и из Парижа в Берлин будет курсировать один Intercity Express (ICE).