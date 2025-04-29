В Белом доме рассказали о пошлинах США, которые планируют в скором времени отменить — Finance.ua
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В Белом доме рассказали о пошлинах США, которые планируют в скором времени отменить

Мир
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В Белом доме рассказали о пошлинах США, которые планируют в скором времени отменить
В Белом доме рассказали о пошлинах США, которые планируют в скором времени отменить
Президент США Дональд Трамп готовится ослабить свои пошлины на авто, относящиеся к иностранным запчастям для автомобилей и грузовиков, производимых внутри США.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Импортные автомобили также получат освобождение от отдельных пошлин на алюминий и сталь — это сделано во избежание двойного налогообложения, сообщил в понедельник представитель Белого дома.
«Это соглашение — большая победа для торговой политики президента, поскольку она вознаграждает производящие в США компании и в то же время дает время производителям, которые выразили намерения инвестировать в Америку и расширить местное производство», — говорится в заявлении министра торговли Говарда Латника.
Ожидаемый шаг, о котором ранее сообщила Wall Street Journal, проходит накануне поездки Трампа в Мичиган — центр американской автомобильной промышленности — для празднования первых 100 дней его второго срока в Белом доме.
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Соглашение, которое запустит эти изменения, может быть подписано уже во вторник, пишет агентство.
Этот разворот станет очередным изменением в торговой стратегии Трампа, который ранее в этом месяце уже приостановил повышение тарифов для десятков торговых партнеров, чтобы дать время для переговоров.
Ожидаемые изменения совпадают с датой вступления в силу 25-процентных пошлин на иностранные автозапчасти — 3 мая. Согласно новому плану, автопроизводители смогут получить частичный возврат уплаченных пошлин на импортные автозапчасти — в соответствии с объемами их производства в США.
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Размер компенсаций будет постепенно уменьшаться — это должно стимулировать компании переносить больше элементов своих цепочек поставок в США, давая при этом время для адаптации.
Отдельно Трамп намерен ввести механизм, который не позволит импортным автомобилям быть обложенными налогами дважды, в частности, через отдельные пошлины на сталь и алюминий.
Автопроизводители, дилеры и поставщики запчастей просили послабления, предостерегая, что тарифы Трампа могут нарушить тесно интегрированную цепочку поставок в Северной Америке.
По материалам:
Економічна Правда
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