В Белом доме рассказали о пошлинах США, которые планируют в скором времени отменить — Finance.ua

В Белом доме рассказали о пошлинах США, которые планируют в скором времени отменить Сегодня 10:37 — Мир

В Белом доме рассказали о пошлинах США, которые планируют в скором времени отменить

Президент США Дональд Трамп готовится ослабить свои пошлины на авто, относящиеся к иностранным запчастям для автомобилей и грузовиков, производимых внутри США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Импортные автомобили также получат освобождение от отдельных пошлин на алюминий и сталь — это сделано во избежание двойного налогообложения, сообщил в понедельник представитель Белого дома.

«Это соглашение — большая победа для торговой политики президента, поскольку она вознаграждает производящие в США компании и в то же время дает время производителям, которые выразили намерения инвестировать в Америку и расширить местное производство», — говорится в заявлении министра торговли Говарда Латника.

Ожидаемый шаг, о котором ранее сообщила Wall Street Journal, проходит накануне поездки Трампа в Мичиган — центр американской автомобильной промышленности — для празднования первых 100 дней его второго срока в Белом доме.

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Соглашение, которое запустит эти изменения, может быть подписано уже во вторник, пишет агентство.

Этот разворот станет очередным изменением в торговой стратегии Трампа, который ранее в этом месяце уже приостановил повышение тарифов для десятков торговых партнеров, чтобы дать время для переговоров.

Ожидаемые изменения совпадают с датой вступления в силу 25-процентных пошлин на иностранные автозапчасти — 3 мая. Согласно новому плану, автопроизводители смогут получить частичный возврат уплаченных пошлин на импортные автозапчасти — в соответствии с объемами их производства в США.

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Размер компенсаций будет постепенно уменьшаться — это должно стимулировать компании переносить больше элементов своих цепочек поставок в США, давая при этом время для адаптации.

Отдельно Трамп намерен ввести механизм, который не позволит импортным автомобилям быть обложенными налогами дважды, в частности, через отдельные пошлины на сталь и алюминий.

Автопроизводители, дилеры и поставщики запчастей просили послабления, предостерегая, что тарифы Трампа могут нарушить тесно интегрированную цепочку поставок в Северной Америке.

Економічна Правда По материалам:

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