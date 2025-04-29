В Китае придумали, как обойти пошлины Трампа с помощью Индии — Finance.ua

В Китае придумали, как обойти пошлины Трампа с помощью Индии Сегодня 07:35 — Мир

В Китае придумали, как обойти пошлины Трампа с помощью Индии

Некоторые китайские компании нашли лазейку, которая может позволить им обойти огромные пошлины президента США Дональда Трампа, но остаться на американском рынке. Для этого они обращаются к индийским экспортерам, чтобы те выполняли заказы от их имени.

Об этом сообщает Bloomberg

Генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахаи рассказал журналистам, что на Кантонской ярмарке, которая проходит в Гуанчжоу до 5 мая, к нескольким индийским фирмам обратились китайские компании с предложением поставлять товары их американским клиентам. По его словам, в обмен на продажи индийские фирмы выплачивали китайским компаниям комиссионные.

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В агентстве напомнили, что многие китайские товары, экспортируемые в США, облагаются пошлиной в размере 145%. Экспортные товары из Индии облагаются налогом в размере 10%, из-за чего китайским компаниям гораздо выгоднее обращаться к индийским экспортерам.

Многие китайские компании, поставляющие свою продукцию на рынок США, решили открыть заводы во Вьетнаме или отправлять свои товары в Таиланд, откуда они затем экспортируются в Штаты, поделились в агентстве. Позже Трамп ввел соответствующие пошлины для Вьетнама в размере 46%, из-за чего китайские экспортеры решили обратиться к Индии.

Проблема для китайских компаний состоит в том, что правительство Индии сохраняет ограничения на китайские инвестиции. Это усложняет для компаний создание предприятий в стране или поставку товаров через Индию в США, пояснили в агентстве.

Сахаи заявил в разговоре с журналистами, что многие запросы от китайских компаний касались таких секторов как ручные инструменты, электроника и бытовая техника. При этом комиссионные, выплачиваемые китайским фирмам, будут обсуждаться между покупателями и поставщиками.

Сиддхант Аггарвал, сотрудник индийского производителя ручных инструментов OayKay Tools, ответственный за экспорт, рассказал журналистам, что его компания ведет переговоры с американскими и китайскими фирмами о поставках на американский рынок.

В агентстве отметили, что для китайских компаний эта лазейка позволит сохранить большую часть своей прибыли от экспорта товаров в США, а Индия сможет расширить свое присутствие в США и получить дополнительную прибыль.

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Ранее в The Guardian писали, что Китай разработал план для торговой войны с США. Пекин заявил, что «будет работать с международным сообществом, чтобы активно поддерживать многосторонний подход и противостоять односторонней практике устрашения».

Кроме того, Китай призвал США «полностью отменить все односторонние пошлины», если Вашингтон хочет торговых переговоров. Пекин заявил, что «пока нет никаких экономических и торговых переговоров между Китаем и США».

УНІАН По материалам:

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