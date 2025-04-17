Только некоторые товары из Китая будут облагать пошлинами в 245% - Белый дом — Finance.ua
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Только некоторые товары из Китая будут облагать пошлинами в 245% - Белый дом

Мир
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Только некоторые товары из Китая будут облагать пошлинами в 245% - Белый дом
Только некоторые товары из Китая будут облагать пошлинами в 245% - Белый дом
Белый дом уточнил, что только некоторые товары из Китая, в том числе электромобили и шприцы, будут облагаться пошлиной в 245%, отметив, что это не новые масштабные тарифы для Китая.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление Белого дома.
«Китай сейчас сталкивается с 245% пошлиной на импорт в Соединенные Штаты в результате своих ответных действий», — говорится в заявлении.
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В Белом доме отметили, что 145% тариф для Китая будет добавлен в тарифы Раздела 301 (Section 301 tariffs) на определенные товары, уже введенные против КНР.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп инициировал тарифы Главы 301 во время своей первой президентской каденции, в то время как следующий американский лидер Джо Байден повысил некоторые из этих пошлин. Так, Байден установил 100% пошлину на электромобили.
В сочетании с новым 145% тарифом от Трампа в целом пошлины для Китая составляют 245%, говорится в материале.
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Напомним, США рассматривают возможность увеличения импортных пошлин на товары из Китая со 145% до 245%. В «день освобождения» президент Дональд Трамп ввел универсальную пошлину 10% на товары из всех стран и более высокие индивидуальные тарифы для стран с самым большим торговым дефицитом США. Более 75 стран начали переговоры о новых торговых соглашениях, что приостановило действие более высоких тарифов для них, кроме Китая, ответившего контрмерами. Поэтому Китай может столкнуться с пошлинами до 245% на экспорт в США, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
США ввели санкции против независимого китайского нефтеперерабатывающего завода Китая Shandong Shengxing Chemical за то, что он купил нефть у Ирана более чем на миллиард долларов. Дональд Трамп хочет полностью прекратить незаконный экспорт нефти из Ирана, в частности, в Китай.
По материалам:
Укрінформ
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