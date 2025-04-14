Китайские фондовые рынки растут на фоне частичной отмены пошлин США — Finance.ua

Китайские фондовые рынки растут на фоне частичной отмены пошлин США Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Китайские фондовые рынки растут на фоне частичной отмены пошлин США

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,4% до примерно 3250 пунктов, а Shenzhen Component прибавил 0,7%, достигнув 9905 пунктов. Китайские фондовые рынки растут пятую отменить пошлины на ключевые технологические товары.

Об этом пишет Trading Economics 14 апреля.

В список освобожденных вошли продукты, активно производимые в Китае, в том числе смартфоны, компьютеры, полупроводники, солнечные панели и плоские дисплеи.

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В то же время министр торговли США Говард Лутник предупредил, что эти товары могут попасть под новые пошлины в ближайшие два месяца. Министерство торговли Китая назвало эти послабления «небольшим шагом», призывая США полностью отменить 145% пошлины на китайские товары.

Технологический сектор возглавил рост: акции Luxshare Precision выросли на 2,0%, Goertek — на 3,5%, Zhongji Innolight — на 6,4%, Shanghai Belling — на 4,4%, а Lens Technology — на 3,0%.

12 апреля Администрация президента США Дональда Трампа отменила часть высоких пошлин на электронику, преимущественно импортируемую из Китая, в том числе на смартфоны, компьютеры и другие гаджеты, пишет Bloomberg.

В список освобожденных товаров вошли 20 категорий, включая код 8471, который охватывает компьютеры, ноутбуки, дисковые накопители и оборудование для обработки данных. Отменены пошлины на полупроводники, микросхемы памяти, плоские дисплеи, процессоры, жесткие диски и карты памяти. Причины такого решения не уточнялись.

14 апреля заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер уточнил, что никаких исключений о пошлинах на китайские товары, включая электронику и полупроводники, не будет, и все товары облагаются по меньшей мере 20% пошлиной после отдельного рассмотрения Министерством торговли.

По словам Миллера, пошлины на электронику и полупроводники, критичные для безопасности США, введены в соответствии с Разделом 232 Закона о расширении торговли 1962 года. Он добавил, что Китай зависит от США, поэтому Пекину следует выбрать деэскалацию в торговой войне.

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