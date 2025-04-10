Благосостояние самых богатых людей мира выросло на 304 миллиарда долларов за один день — Bloomberg Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Благосостояние самых богатых людей мира выросло на 304 миллиарда долларов за один день — Bloomberg

Совокупный чистый капитал богатейших людей мира увеличился на рекордные 304 миллиарда долларов, на фоне резкого роста фондовых рынков после того, как президент США Дональд Трамп пообещал приостановить пошлины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает СМИ, индекс S&P 500 вырос на самый большой процент с 2008 года, компенсируя резкие потери последних нескольких дней. Благодаря этому, средний рост благосостояния 500 самых богатых людей мира составил 3,5%. Индекс Nasdaq Composite также показал максимальный скачок за более чем 24 года.

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Этот рекордный прирост состояния произошел после обвала рынка, произошедшего на прошлой неделе после объявления Трампа о новых тарифах. Масштаб предложенных пошлин превзошел ожидания большинства аналитиков и привел к наибольшим потерям богатства с момента начала составления индекса Bloomberg в 2013 году.

Общий прирост благосостояния в среду побил предыдущий рекорд в 233 миллиарда долларов, установленный в марте 2022 года, после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл впервые за многие годы повысил ставки, но заверил инвесторов в том, что экономика остается устойчивой.

Наибольший индивидуальный прирост в среду получил генеральный директор Tesla Илон Маск, который увеличил свое состояние на 36 миллиардов долларов, из-за того, что акции производителя электромобилей выросли на 23%. За ним следует Марк Цукерберг с Meta, который увеличил свое состояние почти на 26 миллиардов долларов. Дженсен Хуанг с Nvidia увеличил свое состояние на 15,5 миллиарда долларов, поскольку акции производителя чипов выросли на 19%, что почти компенсировало падение на 13% за неделю до закрытия торгов во вторник.

Эрнест Гарсия III, генеральный директор Carvana стал крупнейшим победителем дня в процентном отношении: его состояние увеличилось на 25%, поскольку резкий рост акций розничного продавца подержанных автомобилей увеличил его состояние на 1,4 миллиарда долларов.

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Этот положительный тренд продолжился и на азиатских рынках. Масаеши Сон, глава SoftBank, увеличил свое состояние на 1,7 миллиарда долларов, а состояние Чжоу Цюньфей, второй по богатству женщины Китая, выросло на 14,3% до 9,5 миллиарда долларов.

В четверг торги продолжились на позитивной ноте, а такие компании, как Uniqlo и Huali Industrial Group, также зафиксировали значительный прирост своих акций, что прибавило к состоянию их учредителей.

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УНН По материалам:

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