Трамп поднял тарифы для Китая до 125% и предоставил 90 дней отсрочки для других государств — Finance.ua

Трамп поднял тарифы для Китая до 125% и предоставил 90 дней отсрочки для других государств Сегодня 10:01 — Мир

Трамп поднял тарифы для Китая до 125% и предоставил 90 дней отсрочки для других государств

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что из-за отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, тариф, взимаемый изc Китая, повышен до 125%, и это решение вступает в силу незамедлительно.

«Надеемся, что в ближайшем будущем Китай поймет, что дни обдирания США и других стран больше не являются стабильными или приемлемыми», — написал президент.

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Трамп добавил, что, учитывая тот факт, что более 75 стран обратились к представителям США, в частности в Министерство торговли, Казначейство и USTR, для обсуждения вопросов торговли, торговых барьеров, тарифов, валютных манипуляций и немонетарных тарифов, и что эти страны, по его настоятельной просьбе, не приняли никаких ответных мер против США, было принято решение о 90-дневной паузе.

В течение этого периода взаимный тариф будет снижен на 10%, а решение вступает в силу без промедления.

Трамп объяснил свое решение

Как сообщает CNN, Трамп заявил, что разрешил использовать 90-дневную паузу на введение США новых пошлин на иностранные товары, кроме китайских, потому что «люди разнервничались».

Трамп, отвечая на вопрос, как люди могут ему доверять после того, как в понедельник он объявил, что никаких пауз относительно пошлин не будет, а уже в среду отсрочил их на 90 дней, заметил, что нужно быть «гибким».

«Нужна гибкость. Можно сказать: „Вот стена, и я ее прошибу. Пройду сквозь нее во что бы то ни стало“. Но иногда это не удается. И тогда надо быть готовым обойти стену. Так же в финансовых рынках. Они меняются. Посмотрите, что произошло сегодня: еще несколько дней назад все выглядело мрачно, а сейчас — возможно, самый большой день в истории финансов. Это же огромная разница. Поэтому ключевое слово здесь — гибкость. Надо оставаться гибким», — подчеркнул глава Белого дома.

При этом Трамп отметил, что принятое решение начать торговую войну считает верным.

«Увидим, как все это сработает. Я думаю, все получится отлично», — сказал Трамп.

Как заявили в Белом доме, 90-дневный «тарифный мораторий» не распространяется на пошлины в торговле с Канадой и Мексикой. Там сообщили, что в дополнение к 10-процентному тарифу на энергоносители и калий остается действующим 25-процентный тариф на транзакции между Канадой и Мексикой, которые не входят в USMCA (зона свободной торговли с этими странами).

Президент США также предположил, что некоторые американские компании будут освобождены от таможенных пошлин на этот 90-дневный период, какие именно — он выберет «инстинктивно».

Напомним, 2 апреля Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, а также дополнительные пошлины для примерно 60 стран, включая Китай. Для Китая это означало дополнительную пошлину в 34%, что вместе с предыдущими составило 54%. В ответ Пекин объявил о введении дополнительных пошлин в 34% на все американские товары.

Со временем Соединенные Штаты ввели дополнительные 50% пошлины на китайский импорт. Таким образом, общая ставка тарифов достигла 104% и вступила в силу 9 апреля. В свою очередь, Пекин объявил о введении дополнительных пошлин на американские товары, повысив общий уровень тарифов до 84%.

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