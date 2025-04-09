Сколько США зарабатывают на новых пошлинах: Трамп озвучил сумму — Finance.ua
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Сколько США зарабатывают на новых пошлинах: Трамп озвучил сумму

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Сколько США зарабатывают на новых пошлинах: Трамп озвучил сумму
Сколько США зарабатывают на новых пошлинах: Трамп озвучил сумму
Соединенные Штаты зарабатывают на введенных пошлинах около $2 млрд долларов в день. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ответ на критику введения новых тарифов, сообщает Rapid Response 47.
«У нас очень хорошо получается заключать, как я их называю, индивидуальные соглашения», — сказал Трамп.
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Он добавил, что Япония, Южная Корея и другие страны отправляют своих представителей в США, чтобы заключить соглашение, которое позволит избежать введенных тарифов.
«Уже скоро Америка снова станет очень богатой», — отметил президент США.

Справка Finance.ua:

  • 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за границы товары. Базовый тариф составляет 10%, однако для многих государств он оказался выше;
  • пошлины на товары из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута;
  • как заявлял Трамп, пошлины на автомобили и запчасти иностранного производства, ввозимые в США, будут охватывать все страны и будут постоянными;
  • одновременно с 9 апреля США ввели новые пошлины на импорт из Китая — минимум 104%. Новое повышение пошлин предусматривает 50% дополнительного сбора на китайские товары к действующим 54%, поскольку Китай не поддался давлению Трампа и не отменил свои торговые контрмеры.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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