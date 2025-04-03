В Минэкономики высказались о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично — Finance.ua

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В Минэкономики высказались о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично

Казна и Политика
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В Минэкономики высказались о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично
В Минэкономики высказались о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично
Соединенные Штаты Америки (США) ввели 10% пошлину для Украины, но это не критично. Киеву есть что предложить Вашингтону.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте первой вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко.
«Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной более высокой пошлины, как у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет», — заявила Свириденко.
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Она добавила, что в течение 2024 года Украина экспортировала в Штаты на 874 млн долларов, из которых 363 млн пришлось на чугун и 112 млн — трубы. В то же время у США было куплено товаров на сумму 3,4 млрд долларов.
Тем не менее, пошлины Украины на американские товары остаются достаточно низкими, например, на автомобили ставка 10%, а на уголь и нефть — 0%. Всего в США экспортируется более 600 различных категорий украинских товаров, среди которых 65 видов продукции — на сумму более миллиона долларов. В связи с этим у Киева есть шансы договориться на другие условия как надежный союзник и партер, поскольку от справедливых пошлин выиграют обе наши страны.
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«Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия», — пояснила Свириденко.

Торговая война США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных пошлин» в ответ на действия других стран мира. Об этом сообщает CNBC. Трамп введет пошлины на импорт из всех стран мира — от 10% до 47%. Кроме того, во время своего выступления Трамп показал таблицу индивидуальных пошлин, которые будут введены в отношении отдельных стран или объединений. Эти пошлины будут добавляться к базовым.
По материалам:
РБК-Україна
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