США ввели новые санкции против россии — Finance.ua

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США ввели новые санкции против россии

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США ввели новые санкции против россии
США ввели новые санкции против россии
Соединенные Штаты 2 апреля ввели санкции против четырех россиян, трех компаний и одного сухогруза из россии. В то же время санкции, введенные против жены российского миллиардера Карины Ротенберг — отменены.
Об этом говорится в пресс-релизе американского Министерства финансов.
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Так, в обновленном санкционном списке ведомства указаны граждане россии Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, которые являются моряками.
По данным Главного управления разведки Минобороны, они капитаны судна Zafar, транспортировавшего похищенное украинское зерно из порта Севастополя в оккупированном россией Крыму в иранский порт Бендер-Имам-Хомейни, Сирию и Йемен.
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Кроме того, под санкции из-за связи с хуситами попали уроженцы Афганистана, а также граждане россии Ушанг Гайрат и Сохраб Гайрат, и основанные ими в Москве компании «Скай Фрейм», ООО «Эдисон» и «Колибри групп», а также сухогрузный корабль AM Theseus.
Все указанные физлица и юрлица размещены в списке SDGT. Туда власти США добавляют людей, компании и организации в рамках «борьбы с терроризмом».
В то же время Минфин США отменил ограничения, введенные против Карины Ротенберг — жены подсанкционного российского олигарха и друга главы кремля владимира путина Бориса Ротенберга. Причину исключения из санкционных списков в ведомстве не назвали.
По материалам:
suspilne.media
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