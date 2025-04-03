США ввели санкции против международной сети, связанной с производством дронов для рф — Finance.ua

США ввели санкции против международной сети, связанной с производством дронов для рф Сегодня 03:24 — Фондовый рынок

США ввели санкции против международной сети, связанной с производством дронов для рф

США 1 апреля ввели санкции против двух человек и шести компаний в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Китае, которые поставляли компоненты для иранских дронов.

Об этом сообщило Министерство финансов США.

«Распространение Ираном БпЛА и ракет — как среди его террористических ставленников в регионе, так и россии для их использования против Украины — продолжает угрожать гражданским лицам, военным США, а также нашим союзникам и партнерам», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook назвала новое решение о санкциях таким, которое «ослабит способность россии использовать иранские дроны для атак на украинские города и инфраструктуру».

Ограничения ввели против иранской компании Rah Roshd International Trade Exchanges Development, китайской Zibo Shenbo Machinelectronics Co Ltd, Infracom Communication Networks FZ, Diamond Castle Electronics Trading LLC и Future Trends Goods Wholesalers LLC из ОАЭ.

Санкции также ввели против управляющего директора Хоссейна Акбари и альтернативного инспектора Rah Roshd Аббаса Юсефнежада. Все имущество и интересы подсанкционных лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем американцев, заблокированы.

Также блокируются любые организации, принадлежащие прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одной или нескольким подсанкционным лицам.

Внесенные в санкционные списки компании и лица, ответственные за приобретение компонентов БпЛА от имени иранской компании Qods Aviation Industries (QAI) — ведущего производителя иранской программы беспилотников.

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Люди и компании, попавшие под санкции, также способствовали закупкам для других организаций военно-промышленного комплекса Ирана, включая Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) и Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).

HESA разрабатывает и производит БПЛА, а также военные и гражданские самолеты в Иране. SBIG отвечает за разработку и производство иранской программы по твердотопливным баллистическим ракетам.

Rah Roshd и Акбари также выдвинули уголовное обвинение в заговоре для предоставления материальной поддержки Корпуса стражей исламской революции и участия в схеме закупки американских технологий для иранских ударных дронов.

Rah Roshd приобрела от имени QAI модель серводвигателя, используемую в боевом беспилотнике Mohajer-6, различные части и электронные компоненты. Компания также продала HESA и SBIG двигателя и запчасти.

Infracom способствовала закупке двигателей для Rah Roshd, координировала работу иранской компании и производителя модели серводвигателя, используемой в БпЛА Mohajer-6.

Китайский производитель Zibo Shenbo уполномочил Rah Roshd быть своим дистрибьютором в Иране и поставил ему десятки тысяч двигателей для SBIG.

Diamond Castle и Future Trends способствовали закупкам Rah Roshd, выступая финансовыми посредниками между иранской компанией и международными поставщиками (включая Zibo Shenbo). Министерство финансов США утверждает, что Diamond Castle способствовало приобретению Rah Roshd двигателей для SBIG.

Phenomena способствовала закупке электроники компанией Infracom, выступая для нее финансовым посредником.

Акбари приобрел от имени Rah Roshd модель серводвигателя, используемую в беспилотнике Mohajer-6. Юсефнежад от имени Rah Roshd закупал компоненты, включая запчасти, кабели и двигатели.

Санкции от 1 апреля 2025 года являются вторым раундом ограничений против иранских распространителей оружия после того, как 4 февраля президент США Дональд Трамп издал меморандум о национальной безопасности, приказав начать кампанию максимального давления на Тегеран.

НВ По материалам:

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