Нужны новые пакеты санкций, пока россия не захочет закончить войну — Зеленский — Finance.ua
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Нужны новые пакеты санкций, пока россия не захочет закончить войну — Зеленский

Мир
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Нужны новые пакеты санкций, пока россия не захочет закончить войну — Зеленский
Нужны новые пакеты санкций, пока россия не захочет закончить войну — Зеленский
Нужны новые пакеты санкций, пока россия не захочет закончить войну.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместной с Президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.
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«Мы проговариваем отдельно с Европейским Союзом… новые пакеты санкций. Пока россия не захочет заканчивать эту войну, нужны новые пакеты, а снятие — это следующий этап», — отметил Зеленский.
По словам президента, в повестке встречи с американской стороной в Саудовской Аравии вопроса санкций не было.
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«В принципе была одна встреча, в одной стране, а деклараций мы увидели с вами три. То есть там разобраться не так просто, но у нас был вопрос именно неба, моря, детей и пленных, военных и гражданских. Именно эти вопросы мы обсуждаем», — добавил глава государства.
Зеленский отметил, что также была обсуждена «и остановка каких-либо ударов по гражданской инфраструктуре, и вроде бы нас партнеры американские поддерживали, но потом не получили поддержки с российской стороны. Поэтому вопрос санкций в Саудовской Аравии для нас не звучал».
По материалам:
Укрінформ
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