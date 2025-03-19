Виткофф: ослабление санкций против рф возможно после соглашения о прекращении огня в Украине — Finance.ua

Виткофф: ослабление санкций против рф возможно после соглашения о прекращении огня в Украине
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что в случае достижения прекращения огня в Украине США ослабят санкции против россии.
Об этом сообщает Clash.
«Ослабление антироссийских санкций произойдет после договоренности о прекращении огня в Украине», — отметил он.
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В то же время Виткофф отметил, что полное прекращение огня в войне рф против Украины возможно «через несколько недель».
«Я думаю, что мы сможем выйти на полное прекращение огня в Украине через несколько недель. Верю, что путин действует добросовестно», — заявил спецпосланник Трампа в эфире американского телевидения.
Он также не исключил встречу Трампа и путина: «рф — это критически важные отношения для США. Встреча Трампа и путина вероятна».
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