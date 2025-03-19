Войну в Украине можно завершить без усиления санкций против россии — министр финансов США — Finance.ua
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Войну в Украине можно завершить без усиления санкций против россии — министр финансов США

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Войну в Украине можно завершить без усиления санкций против россии — министр финансов США
Войну в Украине можно завершить без усиления санкций против россии — министр финансов США
США готовы значительно усилить санкционное давление на россию, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, хотя выразил убеждение, что урегулирование войны, начатой рф против Украины, возможно и без таких шагов.
Об этом он заявил в интервью Fox News 18 марта.
«Президент Дональд Трамп поручил мне, в случае необходимости, довести санкции до максимального уровня 10, чтобы заставить владимира путина сесть за стол переговоров. Однако я верю, что мы сможем склонить его к диалогу и без ужесточения санкций», — заявил Бессент.
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В то же время министр подчеркнул, что администрация США держит все варианты на столе, и при необходимости может применить жесткие санкции против россии, в частности в сфере энергетики.
Отмечается, что президент Трамп поставил задачу пересмотреть подход к санкциям. Ранее мы применяли то, что я называю мягкими санкциями, добавил глава Минфина.
По его словам, предыдущие меры ослабляли глобальные позиции доллара. Теперь же США могут перейти к максимально жесткому санкционному режиму, подобному тому, что применялся против Ирана, отметил Бессент.
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Напомним, 7 марта Дональд Трамп поднял тему усиления американских санкций против россии, в то же время призвав обе стороны возобновить мирные переговоры.
Пересмотр санкций в сфере энергетики является частью более широкого переосмысления политики США по отношению к россии, что может включать снятие ограничений с определенных лиц и компаний, в том числе российских олигархов. После аннексии Крыма в 2014 году Соединенные Штаты ввели санкции, которые предусматривали визовые запреты, замораживание активов и ограничения в энергетическом, финансовом и оборонном секторах.
По материалам:
Forbes.ua
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