Уполномоченный президента сообщил, при каких условиях могут быть отменены санкции против рф — Finance.ua

Уполномоченный президента сообщил, при каких условиях могут быть отменены санкции против рф Сегодня 12:40

Уполномоченный президента сообщил, при каких условиях могут быть отменены санкции против рф

Западные санкции против россии могут быть отменены, если это поможет обеспечить безопасность и справедливость для Украины.

Об этом Politico сказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Он заявил, что возвращение стран, которые так или иначе ведут бизнес с россией, — это вопрос времени, но оно должно состояться при соответствующих условиях.

Экономические ограничения, эмбарго и запреты на импорт российских энергоресурсов, по его словам, имеют свои собственные цели, которые могут подтолкнуть россию прекратить агрессию и заставить заключить соглашение о долгосрочном мире.

На данный момент, отметил Власюк, рано говорить о том, снятие каких именно санкций должно быть частью возможных соглашений.

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Он напомнил, что россияне поднимают вопрос об отмене санкций. «По крайней мере, некоторые из них, что позволяет нам лучше понять, какие санкции наиболее болезненны, — заметил Власюк. — Всегда хорошо знать, что является наиболее болезненно, и мы должны использовать этот рычаг с умом».

По словам Власюка, в рамках любого долгосрочного соглашения, которое должно обеспечить гарантии безопасности для Украины, Киев будет добиваться справедливости для украинского народа, включая компенсацию, учитывая масштабы жертв, понесенных украинцами.

Економічна Правда По материалам:

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