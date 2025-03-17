Уполномоченный президента сообщил, при каких условиях могут быть отменены санкции против рф — Finance.ua

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Уполномоченный президента сообщил, при каких условиях могут быть отменены санкции против рф

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Уполномоченный президента сообщил, при каких условиях могут быть отменены санкции против рф
Уполномоченный президента сообщил, при каких условиях могут быть отменены санкции против рф
Западные санкции против россии могут быть отменены, если это поможет обеспечить безопасность и справедливость для Украины.
Об этом Politico сказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.
Он заявил, что возвращение стран, которые так или иначе ведут бизнес с россией, — это вопрос времени, но оно должно состояться при соответствующих условиях.
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Экономические ограничения, эмбарго и запреты на импорт российских энергоресурсов, по его словам, имеют свои собственные цели, которые могут подтолкнуть россию прекратить агрессию и заставить заключить соглашение о долгосрочном мире.
На данный момент, отметил Власюк, рано говорить о том, снятие каких именно санкций должно быть частью возможных соглашений.
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Он напомнил, что россияне поднимают вопрос об отмене санкций. «По крайней мере, некоторые из них, что позволяет нам лучше понять, какие санкции наиболее болезненны, — заметил Власюк. — Всегда хорошо знать, что является наиболее болезненно, и мы должны использовать этот рычаг с умом».
По словам Власюка, в рамках любого долгосрочного соглашения, которое должно обеспечить гарантии безопасности для Украины, Киев будет добиваться справедливости для украинского народа, включая компенсацию, учитывая масштабы жертв, понесенных украинцами.
По материалам:
Економічна Правда
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