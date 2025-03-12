Санкции не работают: за год ЕС импортировал российского металла на 2,5 млрд евро — Finance.ua
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Санкции не работают: за год ЕС импортировал российского металла на 2,5 млрд евро

Мир
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По итогам 2024 года Европейский Союз импортировал из россии 5,34 млн т продукции горно-металлургического комплекса. Несмотря на санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта продукции в ЕС — в прошлом году эта сумма превысила 2,5 млрд евро.
Об этом сообщает GMK Center.
Это свидетельствует о слабой эффективности действующих ограничений и наличии исключений, позволяющих российской металлургии экспортировать на рынки ЕС.
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«Наибольшие объемы поставок пришлись на полуфабрикаты — их купили 3,15 млн т. Ключевыми потребителями российских полуфабрикатов были Бельгия, Италия, Дания и Чехия — 425,65 тыс. т (11%).
Таким образом, несмотря на введенные Европой санкции, импорт российской металлопродукции в ЕС остается значительным. Некоторые страны, в том числе Италия, Бельгия и Чехия, продолжают активно покупать продукцию рф.
«Украина, как кандидат и будущий член единого европейского экономического пространства, могла бы заместить российских поставщиков. Украинские производители способны нарастить выпуск и экспорт полуфабрикатов, чугуна и DRI, что позволило бы ЕС уменьшить зависимость от российского сырья и одновременно поддержать экономику Украины. Однако для этого необходимы как дополнительные инвестиции в производственные мощности, так и политическая воля европейских стран», — резюмирует издание.
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Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в 2023 году россия экспортировала в ЕС продукцию горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму €3 млрд, а за 9 месяцев 2024 года — еще на 2,1 млрд евро. Поэтому санкционные исключения на некоторые группы российских товаров, особенно металлургическую продукцию, должны быть отменены.
По материалам:
РБК-Україна
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