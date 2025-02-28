Импорт российской нефти в Индию упал до минимума за последние два года — Finance.ua

Импорт российской нефти в Индию упал до минимума за последние два года Сегодня 21:14 — Энергетика

В феврале импорт сырой нефти из россии в Индию упал до самого низкого уровня с января 2023 года.

Об этом пишет Bloomberg

Об этом свидетельствуют данные компании Kpler, что указывает на то, как январские санкции США нарушили цепочки поставок.

Отмечается, что дальнейшие закупки Индии — в прошлом году являвшейся крупнейшим покупателем российской нефти — в ближайшие два месяца, вероятно, уменьшатся еще больше. Причина — санкции, которые привели к резкому сокращению доступности флота и продавцов грузов со скидкой.

Согласно данным, импорт российской нефти в Индию упал на 14,9% по сравнению с январем, и в среднем в этом месяце Индия получала 1,4 млн баррелей в сутки. При этом Индия стала получать на 8,3% больше нефти из Ирака.

Kpler сообщил, что Индия закупила больше нефти также у Нигерии, Анголы, Мексики и Колумбии, чтобы компенсировать потерю российской нефти.

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