Индия готова пойти на тарифные уступки Трампу, чтобы предотвратить торговую войну, — Reuters Сегодня 19:30 — Мир

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует снизить тарифы на американские товары накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы способствовать росту экспорта в Индию и предотвратить возможную торговую войну.

Об этом сообщает Reuters.

По словам источников в правительстве Индии, двухдневный визит Моди в США начинается в среду, 12 февраля. Он проходит на фоне обострения торговых отношений, поскольку Трамп готовит новые тарифы, в том числе 25% на импорт стали и алюминия. Несмотря на это, Индия ищет пути укрепления двусторонней торговли, объем которой за прошлый финансовый год превысил 118 млрд долларов.

Власти Индии рассматривают снижение тарифов на товары в по меньшей мере 12 ключевых секторах, включая электронику, медицинское и хирургическое оборудование, а также химикаты, чтобы увеличить американский экспорт в соответствии с внутренними производственными планами Нью-Дели.

«Этот визит позволит развить успехи нашего сотрудничества во время его (Трампа. — Ред.) первого срока», — заявил Моди.

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По его словам, технологии, торговля, оборона, энергетика и устойчивость цепочек поставок — это сферы, в которых партнерство может быть усилено и углублено.

Кроме того, как утверждают источники в правительстве Индии, рассматривается возможность уступок в отношении товаров, которые Индия преимущественно получает из Соединенных Штатов или имеет больший потенциальный аппетит к покупке, например антенн тарелок и древесной целлюлозы.

Также чиновники заявили, что Индия открыта для обсуждения возможного миниторгового соглашения.

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