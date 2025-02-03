Торговая война: как евро, акции США, нефть и крипторынок отреагировали на пошлины Трампа — Finance.ua

Торговая война: как евро, акции США, нефть и крипторынок отреагировали на пошлины Трампа Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Торговая война: как евро, акции США, нефть и крипторынок отреагировали на пошлины Трампа

Мировые рынки обвалились после решения администрации президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные 10% пошлины на импорт из Китая. Евро отреагировало на обещания Трампа, что тарифы на товары из ЕС обязательно будут введены.

Nasdaq Composite упал на 2,8%, S&P 500 — на 2,1%. Акции Тайваня потеряли более 5%, Токио и Сеула — около 3%.

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Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 67 центов или на 0,9%. Сырье торгуется на уровне $76,3 за баррель. В то время как американская нефть WTI подорожала на $1,36 или 1,9%, до $73,89 за баррель.

Доллар США растет из-за ожиданий инфляционного давления и высоких процентных ставок в США. Канадский доллар упал на 1,4% до $1,473 — минимум с 2003 года. Мексиканский песо снизился на 2% до $21,15. Евро упал до самого низкого уровня за последние два года, потеряв около 1%.

Рынок криптовалют упал: Bitcoin подешевел на 3,2% до $93 893, а Ether — на 14% до $2493. Индекс CoinDesk 20, который измеряет 20 крупнейших цифровых активов по рыночной капитализации, упал на 9%.

Напомним, Трамп связал торговые ограничения с борьбой с нелегальной миграцией и наркотрафиком, заявив, что пошлины будут оставаться, пока Канада и Мексика не остановят потоки фентанила и нелегальных мигрантов.

Мексика отвергла обвинения США и предложила создать совместную рабочую группу. Канада усилила контроль на границе, закупив вертолеты и дроны.

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Эксперты предупреждают, что долгосрочные последствия тарифов могут подорвать десятилетия экономической интеграции Северной Америки. Автомобильная отрасль с взаимосвязанными цепями поставок испытывает серьезные сбои, что грозит миллионам рабочих мест в США, Канаде и Мексике.

Канада и Мексика готовят ответ. Канадский премьер Джастин Трюдо анонсировал 25% пошлины на американские товары общей стоимостью $105 млрд, включая алкоголь, автомобили, сельхозпродукцию и сталь. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум планирует «карусельные» тарифы для создания неопределенности среди американских экспортеров.

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