Трамп предостерег БРИКС от попыток заменить доллар — Finance.ua

Трамп предостерег БРИКС от попыток заменить доллар Сегодня 12:21 — Валюта

Трамп предостерег БРИКС от попыток заменить доллар

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что странам БРИКС грозят 100%-ные пошлины со стороны США, если они введут собственную валюту, которая заменит доллар.

Об этом Трамп написал в социальной сети

Он подчеркнул, что идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, а США тем временем в стороне наблюдают, окончена.

«Мы собираемся требовать от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать любую другую валюту взамен могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100% тарифами», — написал президент США.

Он добавил, что в случае создания новой валюты страны БРИКС «попрощаются с продажей в прекрасную экономику США».

«Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-нибудь еще, и любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать „привет“ тарифам и попрощаться с Америкой!» — заверил лидер США.

россия хочет создать систему международных платежей на базе БРИКС, чтобы обойти действующую глобальную финансовую систему, в которой москва находится под санкциями. В то же время другие страны БРИКС, не сталкивающиеся с проблемами в международной торговле, отдают приоритет доступу к финансовой системе, основанной на долларах.

Еще до своей инаугурации Трамп угрожал ввести 100-процентную пошлину на товары из стран БРИКС, если они не оставят попытки создать альтернативу доллару в международной торговле. Он сомневался, что страны БРИКС вообще смогут найти альтернативу доллару.

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УНІАН По материалам:

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