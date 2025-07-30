Сколько нарушителей выявила Укрзализныця — Finance.ua
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Сколько нарушителей выявила Укрзализныця

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Сколько нарушителей выявила Укрзализныця
Сколько нарушителей выявила Укрзализныця
Укрзализныця усилила контроль документов при посадке в поезда. Как оказалось, нарушителей всего 0,1%. С 25 июля мы проверили более 300 поездов и сверили более 41 600 документов.
Ужесточили контроль, чтобы выявлять безбилетных пассажиров и тех, чьи данные в билетах не совпадали с данными в документах.
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Результат — на большинстве станций и в поездах фактически без нарушений.
Общая доля нарушителей — всего 0,1% всех путешественников.
Кого не допустили в поезда за время проверки:
  • 38 пассажиров, пытавшихся сесть без билетов, обходя проводников;
  • 3 пассажиров, которые имели несоответствие в документах;
  • нескольких лиц, отказавшихся показать документы или не имевших их.
Но напомнили, что дети до 14 лет должны ехать только со взрослыми, а бесплатно могут путешествовать только дети до 5 лет.
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Работаем, чтобы все добропорядочные пассажиры имели справедливый доступ к билетам, поэтому проверки будут продолжаться по всей стране.
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Ранее «Укрзализныця» объявила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Это решение принято после ряда обращений по поводу ненадлежащей проверки поездными бригадами соответствия имен в билетах и паспортах пассажиров.
Также с 1 августа в тестовом режиме вводят верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов. О нововведении сообщила пресс-служба перевозчика.
«Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Следовательно, с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через «Дія.Підпис», — говорят в УЗ.
По материалам:
Finance.ua
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