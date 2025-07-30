Сколько нарушителей выявила Укрзализныця — Finance.ua

Сколько нарушителей выявила Укрзализныця Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Сколько нарушителей выявила Укрзализныця

Укрзализныця усилила контроль документов при посадке в поезда. Как оказалось, нарушителей всего 0,1%. С 25 июля мы проверили более 300 поездов и сверили более 41 600 документов.

Ужесточили контроль, чтобы выявлять безбилетных пассажиров и тех, чьи данные в билетах не совпадали с данными в документах.

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Результат — на большинстве станций и в поездах фактически без нарушений.

Общая доля нарушителей — всего 0,1% всех путешественников.

Кого не допустили в поезда за время проверки:

38 пассажиров, пытавшихся сесть без билетов, обходя проводников;

3 пассажиров, которые имели несоответствие в документах;

нескольких лиц, отказавшихся показать документы или не имевших их.

Но напомнили, что дети до 14 лет должны ехать только со взрослыми, а бесплатно могут путешествовать только дети до 5 лет.

Работаем, чтобы все добропорядочные пассажиры имели справедливый доступ к билетам, поэтому проверки будут продолжаться по всей стране.

Ранее «Укрзализныця» объявила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Это решение принято после ряда обращений по поводу ненадлежащей проверки поездными бригадами соответствия имен в билетах и паспортах пассажиров.

Также с 1 августа в тестовом режиме вводят верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов. О нововведении сообщила пресс-служба перевозчика.

«Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Следовательно, с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через «Дія.Підпис», — говорят в УЗ.

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