Под Киевом появится новый индустриальный парк: что там будет

Правительство приняло решение о включении нового индустриального парка «Стальная Киевщина» (Киевская область) в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Об этом сообщило Минэкономики.

Что это дает

Реализация этого проекта позволит создать ориентировочно 400 новых рабочих мест в секторе перерабатывающей промышленности.

Концепция индустриального парка «Стальная Киевщина» рассчитана на 49 лет и охватывает площадь почти 12 га в Белоцерковской общине Киевской области.

Ключевой акцент проекта — развитие металлообрабатывающего кластера с привлечением около 3,5 млрд грн инвестиций.

Инициатор создания ООО «ГРАНДСТИЛ» планирует привлечь финансирование из разных источников — собственные средства инициатора, государственное стимулирование, а также инвестиций будущих участников и других субъектов.

Что там будет

На территории нового парка будут развиваться предприятия по следующим приоритетным направлениям:

Обработка металлов и покрытие на металлы;

Механическая обработка металлических изделий;

Ковка, прессование, штамповка, профилирование; порошковая металлургия;

Иготовление строительных металлических конструкций и изделий;

Изготовление других металлических готовых изделий.

Мы продолжаем расширять инвестиционную карту Украины, создавая условия для перехода от экспорта сырья к глубокой переработке. «Стальная Киевщина» станет точкой роста для промышленности региона. Это не только новые поступления в бюджет общества, но и реальный шаг к технологической модернизации отрасли. Наша цель в рамках политики «Сделано в Украине» — чтобы каждый такой проект становился магнитом для инноваций и гарантией стабильной занятости для украинцев", — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Государственное стимулирование индустриальных парков направлено на рост доли перерабатывающей промышленности в структуре ВВП и повышение инвестиционной привлекательности украинских общин.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.