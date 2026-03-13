0 800 307 555
Под Киевом появится новый индустриальный парк: что там будет

Под Киевом появится новый индустриальный парк: что там будет
Под Киевом появится новый индустриальный парк: что там будет
Правительство приняло решение о включении нового индустриального парка «Стальная Киевщина» (Киевская область) в Реестр индустриальных (промышленных) парков.
Об этом сообщило Минэкономики.

Что это дает

Реализация этого проекта позволит создать ориентировочно 400 новых рабочих мест в секторе перерабатывающей промышленности.
Концепция индустриального парка «Стальная Киевщина» рассчитана на 49 лет и охватывает площадь почти 12 га в Белоцерковской общине Киевской области.
Ключевой акцент проекта — развитие металлообрабатывающего кластера с привлечением около 3,5 млрд грн инвестиций.
Читайте также
Инициатор создания ООО «ГРАНДСТИЛ» планирует привлечь финансирование из разных источников — собственные средства инициатора, государственное стимулирование, а также инвестиций будущих участников и других субъектов.

Что там будет

На территории нового парка будут развиваться предприятия по следующим приоритетным направлениям:
  • Обработка металлов и покрытие на металлы;
  • Механическая обработка металлических изделий;
  • Ковка, прессование, штамповка, профилирование; порошковая металлургия;
  • Иготовление строительных металлических конструкций и изделий;
  • Изготовление других металлических готовых изделий.
Мы продолжаем расширять инвестиционную карту Украины, создавая условия для перехода от экспорта сырья к глубокой переработке. «Стальная Киевщина» станет точкой роста для промышленности региона. Это не только новые поступления в бюджет общества, но и реальный шаг к технологической модернизации отрасли. Наша цель в рамках политики «Сделано в Украине» — чтобы каждый такой проект становился магнитом для инноваций и гарантией стабильной занятости для украинцев", — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.
Читайте также
Государственное стимулирование индустриальных парков направлено на рост доли перерабатывающей промышленности в структуре ВВП и повышение инвестиционной привлекательности украинских общин.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Также по теме
Также по теме
