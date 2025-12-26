0 800 307 555
Индустриальный парк в Тернопольской области увеличил площадь в пять раз

Фондовый рынок
20
Индустриальный парк «Западноукраинский промышленный хаб» в Тернопольской области, специализирующийся на агропереработке, расширил площадь с 10,6 га до 55 га. Старый участок уже полностью застроен промышленными помещениями площадью 71 тыс. кв. м.
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.
По его словам, индустриальный парк завершает согласование договоров о привлечении двух новых участников — агроперерабатывающего предприятия и завода по производству упаковки.
Они разместят производственные мощности на новом участке парка, заняв соответственно 5 и 10 га. Кисилевский рассказал, что старт строительства намечен на первое полугодие 2026 года.
Нардеп отметил, что для подведения к новому участку 10 МВт дополнительной электрической мощности «Западноукраинский промышленный хаб» планирует использовать государственную программу поддержки развития инфраструктуры индустриальных парков. Она предусматривает софинансирование из государственного бюджета на условиях 50:50. Для водоотвода у индустриального парка есть свои очистные сооружения, что является важным преимуществом для пищевых производств.
По материалам:
Діло
