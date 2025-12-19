В Хмельницкой области построят индустриальный парк
Правительство приняло решение о включении индустриального парка «Арт парк индастриал» в Реестр индустриальных (промышленных) парков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
В пресс-службе отметили, что парк создан сроком на 50 лет на территории Хмельницкого городского территориального общества Хмельницкого района Хмельницкой области. Инициатором выступает ООО «АРТ ПАК ИНДАСТРИАЛ».
Общая площадь индустриального парка составляет 10,2198 гектара. Реализация проекта «АРТ ПАК ИНДАСТРИАЛ» имеет целью создание ориентировочно 500 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности.
Для строительства парка инициатор создания планирует привлечь более 400 млн грн из разных источников — собственные инвестиции, средства управляющей компании, государственное стимулирование, частное финансирование, инвестиции будущих участников и других субъектов, а также кредитные средства, рассказали в Минэкономики.
