0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Хмельницкой области построят индустриальный парк

Фондовый рынок
29
Правительство приняло решение о включении индустриального парка «Арт парк индастриал» в Реестр индустриальных (промышленных) парков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
В пресс-службе отметили, что парк создан сроком на 50 лет на территории Хмельницкого городского территориального общества Хмельницкого района Хмельницкой области. Инициатором выступает ООО «АРТ ПАК ИНДАСТРИАЛ».
Общая площадь индустриального парка составляет 10,2198 гектара. Реализация проекта «АРТ ПАК ИНДАСТРИАЛ» имеет целью создание ориентировочно 500 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности.
Для строительства парка инициатор создания планирует привлечь более 400 млн грн из разных источников — собственные инвестиции, средства управляющей компании, государственное стимулирование, частное финансирование, инвестиции будущих участников и других субъектов, а также кредитные средства, рассказали в Минэкономики.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems