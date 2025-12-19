0 800 307 555
Метинвест приобрел румынский трубный завод — детали

16 декабря Метинвест закрыл сделку по приобретению предприятия ArcelorMittal Tubular Products Iaşi, расположенного в румынском городе Яссы.
Об этом говорится в сообщении компании.
Завод производит сварные конструкционные трубы для строительства, машиностроения, инфраструктуры и аграрного сектора.
Его максимальная мощность — 240 тыс. тонн продукции в год.
«Метинвест еще до большой войны начал строить мост между металлургией Украины и ЕС. Поэтому новый завод для нас — это уникальная возможность загрузить работой сразу два предприятия — в Яссах и Запорожье. Это часть нашего вклада в послевоенное восстановление. Я уверен, что продукция завода будет иметь спрос не только в ЕС, а будет востребована и во время восстановления повреждений». прокомментировал завершение сделки генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.
В сообщении говорится, что предприятие стало первой производственной площадкой Метинвеста в Румынии.
Переговоры по приобретению завода продолжались несколько месяцев.
Так, Группа 24 ноября 2025 года получила одобрение Европейской комиссии по приобретению актива на основании Регламента Европейского Союза о слиянии, а днем ​​позже — национального ведомства Румынии по вопросам конкуренции по результатам процедуры скрининга иностранной инвестиции.
Интеграция актива в производственные и организационные цепочки Метинвеста планируется в 2026 году.
Завод имеет пять трубных станов, две линии продольной резки и две линии покрытия. Метинвест будет соблюдать все условия трудовых договоров с сотрудниками предприятия в Яссах.
Кроме Украины и Румынии, группа Метинвест имеет активы в Италии, Болгарии, Великобритании и США. Акционером группы является Ринат Ахметов.
