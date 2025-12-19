Маленьким госбанкам, нарушающим требования к капиталу, нужно иметь план действий — НБУ
НБУ советует банкам, которые нарушают требования к регулятивному капиталу, привести деятельность в соответствие, иметь план действий и повышать операционную эффективность, а при отсутствии действенной бизнес-модели регулятор будет применять меры воздействия.
«Банку достаточно иметь план действий, повышать операционную эффективность и минимизировать негативное влияние своей деятельности на капитал. Если это невозможно, то, вероятнее всего, у него нет действенной бизнес-модели», — сказал первый замглавы НБУ Сергей Николайчук во время пресс-брифинга, посвященного презентации отчета по финансовой стабильности.
Согласно данным Нацбанка, два небольших государственных банка (Мотор-Банк и ПИН Банк. — Ред.) нарушают минимальные требования к размеру регулятивного капитала, хотя их доля в активах мизерная — 0,02%.
Он добавил, что НБУ в целом не видит необходимости в докапитализации государственных банков, и обязательства по ней не предусмотрены действующими договоренностями с Международным валютным фондом (МВФ).
Комментируя вопросы управления госбанками, Николайчук отметил, что государству следует определиться с общей стратегией таких банков, добавив, что соответствующие планы уже есть в программе Ukraine Facility, в меморандуме по новой программе с МВФ и обновленной стратегии развития финансового сектора, утвержденной в июне прошлого года.
Согласно материалам регулятора, банки пока имеют достаточный запас капитала для покрытия рисков не только при нормальных условиях, но и при гипотетическом кризисном сценарии, что подтвердила оценка устойчивости. В 2025 году регулятор впервые с начала полномасштабной войны провел стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию, предположения которого были соразмерны с фактическим влиянием событий кризисного 2022 года.
По результатам оценки устойчивости девять банков с долей в активах 18% нуждались в повышенном уровне достаточности капитала, и все они, по данным Нацбанка, принимают меры для снижения уязвимости к рискам и соответственно уменьшения потребности в наращивании капитала.
Регулятор также сообщил, что с начала 2027 г. банки будут обязаны соблюдать требования к буферам консервации капитала и системной важности, а также готовится методология определения повышенных индивидуальных требований к капиталу в рамках программы Pillar II для внедрения с 2027 года. В то же время минимальное требование к достаточности регулятивного капитала должно снизиться с текущих 10% до 8%, что соответствует практике Европейского Союза.
Поделиться новостью
Также по теме
Маленьким госбанкам, нарушающим требования к капиталу, нужно иметь план действий — НБУ
В Хмельницкой области построят индустриальный парк
США временно остановили санкции против некоторых российских банков
В Украине появятся лицевые инвестиционные счета: НКЦБФР презентовал законопроект
«Ощадбанк» заявил о рейдерском захвате паркинга ТОК Gulliver
Wizz Air запускает 5 новых маршрутов из Польши