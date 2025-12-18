0 800 307 555
ру
США временно остановили санкции против некоторых российских банков

Фондовый рынок
56
Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила действие санкций против нескольких крупных российских банков, задействованных в проектах гражданской ядерной энергетики.
Об этом пишет Бабель со ссылкой на сайт Министерства финансов США.
Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую проводить операции с этими банками до 18 июня 2026 года. Речь идет о транзакциях, связанных с проектами гражданской ядерной энергетики, которые были начаты до 21 ноября 2024 года.

Для каких банков послаблены санкции

Под действие лицензии попали Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Открытие», Росбанк, банк «Зенит», Банк «Санкт-Петербург», Национальный клиринговый центр, Центробанк рф и другие финансовые учреждения.
Разрешение также распространяется на компании, в которых указанные банки владеют долей 50% и более.

Ограничения остаются для других операций

Лицензия относится исключительно к операциям, связанным с поддержкой гражданской ядерной энергетики. Все остальные финансовые операции этих банков и компаний остаются под санкционными ограничениями США.
В Министерстве финансов пояснили, что санкции против банков, обеспечивающих расчеты за обслуживание атомных электростанций, поставку ядерного топлива и выполнение технических контрактов, могут создавать риски для энергетической безопасности.
Это не первый случай, когда США откладывают или смягчают санкции против российских компаний. Ранее ограничения в отношении «Лукойла» и «Роснефти» должны были вступить в силу 23 ноября, однако 15 ноября санкции против «Лукойла» отсрочили до 13 декабря.
В начале декабря США перенесли на 29 апреля введение санкции против заправок компании «Лукойл», которые находятся за пределами рф. Также до 29 апреля от санкций была освобождена доля «Лукойла» в Болгарии. А Венгрию от санкций за российские нефть и газ США освободили аж на год.
По материалам:
theБабель
Санкции
