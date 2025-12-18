«Ощадбанк» заявил о рейдерском захвате паркинга ТОК Gulliver Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

Консорциум государственных банков («Ощадбанк» и «Укрэксимбанк»), управляющий торгово-офисным центром Gulliver в Киеве, заявил о рейдерском захвате паркинга ТОК Gulliver.

«17 декабря 2025 года в паркинг ТОК Gulliver ворвалась группа мужчин, которые захватили его технические помещения и забаррикадировались», — говорится в сообщении.

«Группу бойцов сопровождали люди, которые представлялись адвокатами и руководителями ООО „Автопарк Центр“ — юридического лица, связанного с подсанкционным гражданином Полищуком В.С.», — сообщает банк.

До получения права собственности «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком» на ТОК Gulliver 26 июля 2025 года (в результате взыскания задолженности) должник заключил договор аренды паркинга с ООО «Автопарк Центр» на длительный период, рассказывает «Ощадбанк».

«Таким образом, очевидно, должник надеялся нечестным способом продолжать контролировать часть здания несмотря на приобретение государственными банками права собственности на предмет ипотеки», — говорится в сообщении.

«Однако действие этого договора прекратилось, как и все другие договоры аренды, в силу законодательства об ипотеке. Никаких прав на помещение у этого юридического лица нет», — утверждает банк.

«В обоснование своих действий „адвокаты и руководители“ ссылались на определение Хозяйственного суда г. Киева от 16 декабря 2025 года, которое вынес судья Спичак А.М.», — говорится в сообщении.

«Захват не был и не мог быть исполнением определения суда, которое регулируется законодательством об исполнительном производстве. Исполнительное производство не нарушалось, государственный исполнитель не предъявлял исполнительных документов руководству «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», — говорится в сообщении.

«Консорциум государственных банков не считает обоснованным вынесенное судьей Спичаком А.М. определение, которым государственным банкам ограничено их право собственности в пользу подсанкционного лица. Это решение вызывает много вопросов и будет обжаловано консорциумом государственных банков», — утверждает «Ощадбанк».

Банки подчеркивают, что паркинг готовили к возобновлению полноценной работы, учитывая постепенный запуск ТОК Gulliver после его временного закрытия из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в результате действий должника.

Полученные средства от работы государственные банки должны были направить на финансирование экономики и ОПК.

Консорциум государственных банков отмечает, что все причастные лица и организаторы этой акции понесут персональную ответственность за незаконные действия и причиненный ущерб.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.