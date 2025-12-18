«Ощадбанк» заявил о рейдерском захвате паркинга ТОК Gulliver
Консорциум государственных банков («Ощадбанк» и «Укрэксимбанк»), управляющий торгово-офисным центром Gulliver в Киеве, заявил о рейдерском захвате паркинга ТОК Gulliver.
Об этом говорится на сайте «Ощадбанка».
«17 декабря 2025 года в паркинг ТОК Gulliver ворвалась группа мужчин, которые захватили его технические помещения и забаррикадировались», — говорится в сообщении.
«Группу бойцов сопровождали люди, которые представлялись адвокатами и руководителями ООО „Автопарк Центр“ — юридического лица, связанного с подсанкционным гражданином Полищуком В.С.», — сообщает банк.
До получения права собственности «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком» на ТОК Gulliver 26 июля 2025 года (в результате взыскания задолженности) должник заключил договор аренды паркинга с ООО «Автопарк Центр» на длительный период, рассказывает «Ощадбанк».
«Таким образом, очевидно, должник надеялся нечестным способом продолжать контролировать часть здания несмотря на приобретение государственными банками права собственности на предмет ипотеки», — говорится в сообщении.
«Однако действие этого договора прекратилось, как и все другие договоры аренды, в силу законодательства об ипотеке. Никаких прав на помещение у этого юридического лица нет», — утверждает банк.
«В обоснование своих действий „адвокаты и руководители“ ссылались на определение Хозяйственного суда г. Киева от 16 декабря 2025 года, которое вынес судья Спичак А.М.», — говорится в сообщении.
«Захват не был и не мог быть исполнением определения суда, которое регулируется законодательством об исполнительном производстве. Исполнительное производство не нарушалось, государственный исполнитель не предъявлял исполнительных документов руководству «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», — говорится в сообщении.
«Консорциум государственных банков не считает обоснованным вынесенное судьей Спичаком А.М. определение, которым государственным банкам ограничено их право собственности в пользу подсанкционного лица. Это решение вызывает много вопросов и будет обжаловано консорциумом государственных банков», — утверждает «Ощадбанк».
Банки подчеркивают, что паркинг готовили к возобновлению полноценной работы, учитывая постепенный запуск ТОК Gulliver после его временного закрытия из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в результате действий должника.
Полученные средства от работы государственные банки должны были направить на финансирование экономики и ОПК.
Консорциум государственных банков отмечает, что все причастные лица и организаторы этой акции понесут персональную ответственность за незаконные действия и причиненный ущерб.
Поделиться новостью
Также по теме
«Ощадбанк» заявил о рейдерском захвате паркинга ТОК Gulliver
Wizz Air запускает 5 новых маршрутов из Польши
Стоимость акций Tesla достигла нового максимума
Fitch снизило рейтинг Euroclear из-за планов ЕС в отношении замороженных активов рф
Revolut в Великобритании запускает собственного мобильного оператора
Эксперты прогнозируют рост рынков предсказаний в 5 раз