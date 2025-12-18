0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Ощадбанк» заявил о рейдерском захвате паркинга ТОК Gulliver

Фондовый рынок
75
Консорциум государственных банков («Ощадбанк» и «Укрэксимбанк»), управляющий торгово-офисным центром Gulliver в Киеве, заявил о рейдерском захвате паркинга ТОК Gulliver.
Об этом говорится на сайте «Ощадбанка».
«17 декабря 2025 года в паркинг ТОК Gulliver ворвалась группа мужчин, которые захватили его технические помещения и забаррикадировались», — говорится в сообщении.
«Группу бойцов сопровождали люди, которые представлялись адвокатами и руководителями ООО „Автопарк Центр“ — юридического лица, связанного с подсанкционным гражданином Полищуком В.С.», — сообщает банк.
До получения права собственности «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком» на ТОК Gulliver 26 июля 2025 года (в результате взыскания задолженности) должник заключил договор аренды паркинга с ООО «Автопарк Центр» на длительный период, рассказывает «Ощадбанк».
«Таким образом, очевидно, должник надеялся нечестным способом продолжать контролировать часть здания несмотря на приобретение государственными банками права собственности на предмет ипотеки», — говорится в сообщении.
«Однако действие этого договора прекратилось, как и все другие договоры аренды, в силу законодательства об ипотеке. Никаких прав на помещение у этого юридического лица нет», — утверждает банк.
«В обоснование своих действий „адвокаты и руководители“ ссылались на определение Хозяйственного суда г. Киева от 16 декабря 2025 года, которое вынес судья Спичак А.М.», — говорится в сообщении.
«Захват не был и не мог быть исполнением определения суда, которое регулируется законодательством об исполнительном производстве. Исполнительное производство не нарушалось, государственный исполнитель не предъявлял исполнительных документов руководству «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», — говорится в сообщении.
«Консорциум государственных банков не считает обоснованным вынесенное судьей Спичаком А.М. определение, которым государственным банкам ограничено их право собственности в пользу подсанкционного лица. Это решение вызывает много вопросов и будет обжаловано консорциумом государственных банков», — утверждает «Ощадбанк».
Банки подчеркивают, что паркинг готовили к возобновлению полноценной работы, учитывая постепенный запуск ТОК Gulliver после его временного закрытия из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в результате действий должника.
Полученные средства от работы государственные банки должны были направить на финансирование экономики и ОПК.
Консорциум государственных банков отмечает, что все причастные лица и организаторы этой акции понесут персональную ответственность за незаконные действия и причиненный ущерб.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems