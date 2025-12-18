Wizz Air запускает 5 новых маршрутов из Польши Сегодня 10:21 — Фондовый рынок

Wizz Air запускает 5 новых маршрутов из Польши

Wizz Air объявил о запуске 5 новых маршрутов из аэропорта Польши «Варшава-Шопен».

Об этом говорится на сайте авиакомпании

Это стало возможно после перевода еще одного самолета на варшавскую базу авиакомпании, уже 15-го по счету.

Новые рейсы из Варшавы

Таллин, Эстония — с 29 марта 2026 года;

Менорка/Махон, Испания — с 29 марта 2026 года;

Ламеция-Терме, Италия — с 30 марта 2026 года;

Фару, Португалия — с 31 марта 2026 года;

Брашов, Румыния — с 9 июня 2026 года.

«Новые маршруты еще больше расширяют сеть Wizz Air из Варшавы, предлагая пассажирам разнообразные направления для отдыха и культурного досуга по всей Европе. Фару обеспечивает прямой доступ к португальскому региону Алгарве, известному своим побережьем и мягким климатом круглый год, а Брашов служит воротами в сердце Трансильвании, соединяя пейзаж. Ламеция-Терме укрепляет связь с южной Италией, являясь удобной отправной точкой для посещения прибрежных и культурных достопримечательностей Калабрии, а Таллин соединяет Варшаву с одной из самых динамичных столиц Северной Европы, известной своим сочетанием истории, инноваций и цифрового лидерства», — говорится.

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил о возобновлении работы своей базы в румынском городе Тиргу-Муреш.

С 29 марта 2026 года, помимо текущего сообщения с Будапештом, пассажиры авиакомпании смогут летать из Тиргу-Муреш. Интересно, что именно Тиргу-Муреш был первым аэропортом, из которого Wizz Air начала выполнять рейсы в Румынии в 2006 году.

