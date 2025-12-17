0 800 307 555
ру
Эксперты прогнозируют рост рынков предсказаний в 5 раз

Фондовый рынок
6
Эксперты банка Citizens Financial Group прогнозируют пятикратный рост доходов компаний, работающих на рынках прогнозов, — более чем до $10 млрд до 2030 года.
Об этом сообщили в Bloomberg.
По их оценкам, сейчас индустрия генерирует около $2 млрд в год, однако стремительный рост торговых объемов на платформах типа Kalshi и Polymarket свидетельствует о более широком потенциале, в том числе и в криптовалютном сегменте.
В Citizens считают, что их простая и прямая модель может быть полезна широкому кругу инвесторов. Они отмечают, что для Robinhood Markets, которая уже предлагает торговлю контрактами Kalshi, это направление стало «наиболее быстро масштабированным продуктом в истории компании» и уже обеспечивает около 10% ее доходов.
«Мы проводим определенные параллели с тем, как происходило внедрение таких продуктов, как опционы, на ранних этапах, и уровнем проникновения, который мы видели тогда, — именно это и подводит нас к кратному росту объемов долларовых транзакций сегодня», — говорит руководитель аналитической команды Citizens Девин Райан и сравнивает текущий этап развития с ранними годами опционов.
Он также подчеркнул, что впереди индустрию ждет более «экспоненциальный» рост, поскольку хедж-фонды и другие профессиональные участники будут использовать эти рынки для ставок на решения центральных банков, слияния и поглощения.
В настоящее время значительную часть бизнеса Kalshi формируют спортивные события, в том числе в штатах США, где традиционный гемблинг запрещен. По оценкам Citizens, легальный рынок азартных игр в мире составляет $100 млрд, что делает это направление большой бизнес-возможностью.
В то же время аналитики подчеркнули, что настоящая ценность рынков прогнозов заключается не только в спорте.
«Мы находимся в самом начале: люди сосредоточены на спорте, потому что именно там сейчас активность. Но это не основная картина. Самый большой приз — это более широкие рынки прогнозов вокруг вещей, влияющих на экономику или компании», — отметил Райан.
По словам аналитиков, такие рынки могут стать источником сигналов и вероятностей, которые будут встроены в институциональные рабочие процессы, подпитывая количественные модели, риск-дашборды и макроаллокационные фреймворки так же, как сегодня используются кредитные спреды, перекосы опционов и ожидаемая волатильность.
В то же время в Citizens отметили, что отрасль все еще сталкивается с серьезными регуляторными вызовами. Для их преодоления уже существуют прецеденты, сформированные на рынках криптовалют и опционов, которые могут служить дорожной картой для дальнейшего развития индустрии.
По материалам:
incrypted
Инвестиции
