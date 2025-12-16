Акции европейских оборонных компаний падают на фоне мирных переговоров Украины
Акции европейских оборонных компаний упали во вторник после того, как американские чиновники в понедельник предложили предоставить Украине гарантии безопасности в стиле НАТО в рамках предложенного мирного соглашения с россией после двухдневных переговоров в Берлине.
Об этом сообщает Reuters.
Акции немецкого производителя танков Rheinmetall, шведской Saab и итальянской Leonardo были среди крупнейших падений на европейском индексе STOXX 600, хотя падение в диапазоне от 4 до 6% было относительно сдержанным, поскольку трейдеры стремились купить акции в секторе с сильными перспективами роста.
Европейский индекс аэрокосмической и оборонной промышленности, выросший более чем в три раза с момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, снизился примерно на 2% в 09:26 по Гринвичу.
Расходы на оборону в Европе неизбежно возрастут вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация между Украиной и россией, заявили Reuters два трейдера.
Однако аналитик Фрэнк Солледер из брокерской компании ActivTrades, говоря о Rheinmetall, отметил, что окончание войны в Украине может привести к сокращению заказов на вооружение, что поставит немецкий концерн под растущее давление на высоком уровне.
