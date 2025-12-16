0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Акции европейских оборонных компаний падают на фоне мирных переговоров Украины

Фондовый рынок
28
Акции европейских оборонных компаний падают на фоне мирных переговоров Украины
Акции европейских оборонных компаний падают на фоне мирных переговоров Украины
Акции европейских оборонных компаний упали во вторник после того, как американские чиновники в понедельник предложили предоставить Украине гарантии безопасности в стиле НАТО в рамках предложенного мирного соглашения с россией после двухдневных переговоров в Берлине.
Об этом сообщает Reuters.
Акции немецкого производителя танков Rheinmetall, шведской Saab и итальянской Leonardo были среди крупнейших падений на европейском индексе STOXX 600, хотя падение в диапазоне от 4 до 6% было относительно сдержанным, поскольку трейдеры стремились купить акции в секторе с сильными перспективами роста.
Читайте также
Европейский индекс аэрокосмической и оборонной промышленности, выросший более чем в три раза с момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, снизился примерно на 2% в 09:26 по Гринвичу.
Расходы на оборону в Европе неизбежно возрастут вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация между Украиной и россией, заявили Reuters два трейдера.
Однако аналитик Фрэнк Солледер из брокерской компании ActivTrades, говоря о Rheinmetall, отметил, что окончание войны в Украине может привести к сокращению заказов на вооружение, что поставит немецкий концерн под растущее давление на высоком уровне.
🔎 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Економічна Правда
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems