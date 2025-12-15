Еврокомиссия отклонила иск Центробанка россии против Euroclear
Европейская комиссия отвергла иск, поданный Центральным банком россии против Euroclear. В ЕК назвали иск «спекулятивным» и не имеющим юридических оснований.
Об этом сообщает Euronews.
В Брюсселе отметили, что у инициативы москвы нет юридических оснований.
Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что предложение ЕС по использованию доходов от замороженных активов является юридически обоснованным и полностью соответствует европейскому и международному праву.
«Активы не конфискованы, а принцип суверенного иммунитета соблюден», — отметил Домбровскис.
Он также добавил, что ЕС ожидает дальнейших попыток россии инициировать судебные процессы с целью воспрепятствовать реализации международного права и избежать компенсации ущерба, нанесенного Украине.
Защита европейских институтов
По словам Домбровскиса, все европейские институции, у которіх на хранении находятся российские активы, будут полностью защищены от возможных действий москвы. С февраля 2022 года ЕС контролирует около 210 млрд евро активов Центрального банка россии.
Действующий санкционный режим позволяет Euroclear применять механизм компенсации потенциальных потерь. К примеру, если российский суд примет решение об аресте €17 млрд активов Euroclear на территории рф, депозитарий сможет компенсировать эти потери за счет €30 млрд, которые российский Национальный расчетный депозитарий хранит в ЕС.
Кроме того, в случае утверждения репарационного кредита будет введен новый механизм разрешения межгосударственных споров. Если россия в ответ изъят суверенные активы Бельгии, бельгийское государство сможет компенсировать эти потери за счет €210 млрд замороженных российских средств. При этом россия не получит обратно изъятых сумм в будущем.
Позиция российского регулятора
12 декабря Finance.ua писал, что Центральный банк россии подал иск в Арбитражный суд москвы против бельгийского депозитария Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для репарационного кредита Украине.
В сообщении Банка россии указано, что действия Euroclear, приведшие к блокированию возможности управления средствами и ценными бумагами, нанесли ущерб регулятору. Поэтому российский центральный банк требует их возмещения.
российский регулятор заявил, что иск также связан с тем, что Европейская комиссия рассматривает механизмы прямого или косвенного использования замороженных российских активов без согласия Банка россии.
