Какие практики ESG уже внедряют бизнесы — результаты исследования
Бизнес перестал быть только источником прибыли, а рынок ожидает, что компании берут на себя ответственность за влияние на людей, экономику и будущее страны.
Глобальный договор ООН в Украине провел исследование потребностей и вызовов МСП в сфере ESG-стандартов, презентованное на форуме «ESG Matters: как бизнесу расти».
ESG и устойчивое развитие — это обязательные условия игры на международном рынке. Крупные компании активно движутся в этом направлении, но малому и среднему бизнесу часто не хватает знаний, ресурсов и четких ориентиров.
Что показали результаты
Украинский малый и средний бизнес уже ощущает давление рынка и ожидания партнеров в части соответствия ESG-принципам, но пока недостаточно понимает саму концепцию.
Более 60% украинских МСП уже сталкивались с требованиями ESG-политиков от партнеров. В то же время, только половина предприятий четко понимает саму концепцию ESG. Бизнес до сих пор не хватает знаний, финансовых ресурсов и практических инструментов для внедрения ответственных подходов.
Так, часть компаний до сих пор воспринимает ESG как европейскую сертификацию или стандарт бухгалтерского учета, а это неверная трактовка концепции.
Что касается конкретных шагов, в частности наличия четких политик, сегодня устойчивое развитие для украинских МСП — это преимущественно теория, а не повседневная практика:
- в области защиты окружающей среды (E) только 9% компаний уже имеют официальные политики;
- в сфере социальных аспектов (S) — 12%;
- в сфере корпоративного управления (G) — 13%.
Что мешает компаниям внедрять ESG-практики
Наибольшими препятствиями украинские МСП называют нехватку знаний, ограниченные финансы и отсутствие готовых инструментов и шаблонов.
ESG остается новой темой для многих компаний, нуждающихся в образовательных программах, практических решениях и экспертной поддержке.
Несмотря на существующие барьеры, украинские МСП демонстрируют заинтересованность в внедрении ESG-подходов.
Самыми сильными мотиваторами предприниматели называют возможность привлечения финансирования (через доступ к кредитам, грантам и инвестициям), а также выход на международные рынки. Это подтверждает: ESG все больше рассматривается не как абстрактная концепция, а как практический инструмент интеграции в глобальные цепи поставок и повышения конкурентоспособности.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие практики ESG уже внедряют бизнесы — результаты исследования
Американский банк предложил «Лукойлу» обменять акции на глобальные активы — Reuters
АРМА приняло в управление корпоративные права производителя «Моршинской» и «Миргородской»
В «Дії» появилась новая военная облигация
Банк россии подал иск на Euroclear из-за замороженных активов
Shell разрывает партнерство с Роснефтью