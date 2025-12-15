Какие практики ESG уже внедряют бизнесы — результаты исследования Сегодня 04:33 — Фондовый рынок

Какие практики ESG уже внедряют бизнесы — результаты исследования

Бизнес перестал быть только источником прибыли, а рынок ожидает, что компании берут на себя ответственность за влияние на людей, экономику и будущее страны.

Глобальный договор ООН в Украине провел исследование потребностей и вызовов МСП в сфере ESG-стандартов, презентованное на форуме «ESG Matters: как бизнесу расти».

ESG и устойчивое развитие — это обязательные условия игры на международном рынке. Крупные компании активно движутся в этом направлении, но малому и среднему бизнесу часто не хватает знаний, ресурсов и четких ориентиров.

Что показали результаты

Украинский малый и средний бизнес уже ощущает давление рынка и ожидания партнеров в части соответствия ESG-принципам, но пока недостаточно понимает саму концепцию.

Более 60% украинских МСП уже сталкивались с требованиями ESG-политиков от партнеров. В то же время, только половина предприятий четко понимает саму концепцию ESG. Бизнес до сих пор не хватает знаний, финансовых ресурсов и практических инструментов для внедрения ответственных подходов.

Инфографика: globalcompact.org.ua

Так, часть компаний до сих пор воспринимает ESG как европейскую сертификацию или стандарт бухгалтерского учета, а это неверная трактовка концепции.

Что касается конкретных шагов, в частности наличия четких политик, сегодня устойчивое развитие для украинских МСП — это преимущественно теория, а не повседневная практика:

в области защиты окружающей среды (E) только 9% компаний уже имеют официальные политики;

в сфере социальных аспектов (S) — 12%;

в сфере корпоративного управления (G) — 13%.

Что мешает компаниям внедрять ESG-практики

Наибольшими препятствиями украинские МСП называют нехватку знаний, ограниченные финансы и отсутствие готовых инструментов и шаблонов.

ESG остается новой темой для многих компаний, нуждающихся в образовательных программах, практических решениях и экспертной поддержке.

Инфографика: globalcompact.org.ua

Несмотря на существующие барьеры, украинские МСП демонстрируют заинтересованность в внедрении ESG-подходов.

Самыми сильными мотиваторами предприниматели называют возможность привлечения финансирования (через доступ к кредитам, грантам и инвестициям), а также выход на международные рынки. Это подтверждает: ESG все больше рассматривается не как абстрактная концепция, а как практический инструмент интеграции в глобальные цепи поставок и повышения конкурентоспособности.

