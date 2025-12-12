Shell разрывает партнерство с Роснефтью
Shell PLC. намерена выйти из партнерства с российским ПАО Роснефть, с которым вместе владеет долей в трубопроводе, транспортирующем нефть из Казахстана.
Об этом сообщает Bloomberg.
В случае успешного завершения этого процесса Shell останется среди акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), но больше не будет делить свою долю с находящейся под санкциями российской компанией.
владимир путин на этой неделе разрешил двум компаниям проводить юридические действия, которые могут изменить или прекратить их имущественные права в совместном каспийском предприятии.
российские власти не объяснили основания для этого разрешения, что повлекло за собой предположение о возможных изменениях в структуре собственности Каспийского трубопроводного консорциума — ключевого маршрута экспорта нефти из Казахстана.
КТК транспортирует казахстанскую нефть к побережью Черного моря через территорию россии. Среди его акционеров — ведущие международные нефтяные компании, а также находящиеся под санкциями США российские Роснефть и ПАО Лукойл. Совместное предприятие Роснефть и Shell контролирует 7,4% акций консорциума.
Согласно информации на официальном сайте компании, общая доля Shell в консорциуме составляет 7,4%. Из них 3,75% приходится на совместное предприятие с Роснефтью, 1,75% - на прямое участие Shell, еще 2% - на ее дочернюю структуру BG Overseas Holding Ltd.
Поделиться новостью
Также по теме
Shell разрывает партнерство с Роснефтью
ФГВФЛ сможет комбинировать способы вывода банков с рынка
Госгеонедра продала нефтегазовую площадь вдвое дороже стартовой цены — детали
IPO SpaceX может стать самым крупным в истории
Boeing увеличивает отрыв от Airbus
Времена легкой доходности для инвесторов уходят — Bloomberg