0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Shell разрывает партнерство с Роснефтью

Фондовый рынок
24
Shell разрывает партнерство с Роснефтью
Shell разрывает партнерство с Роснефтью
Shell PLC. намерена выйти из партнерства с российским ПАО Роснефть, с которым вместе владеет долей в трубопроводе, транспортирующем нефть из Казахстана.
Об этом сообщает Bloomberg.
В случае успешного завершения этого процесса Shell останется среди акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), но больше не будет делить свою долю с находящейся под санкциями российской компанией.
владимир путин на этой неделе разрешил двум компаниям проводить юридические действия, которые могут изменить или прекратить их имущественные права в совместном каспийском предприятии.
Читайте также
российские власти не объяснили основания для этого разрешения, что повлекло за собой предположение о возможных изменениях в структуре собственности Каспийского трубопроводного консорциума — ключевого маршрута экспорта нефти из Казахстана.
КТК транспортирует казахстанскую нефть к побережью Черного моря через территорию россии. Среди его акционеров — ведущие международные нефтяные компании, а также находящиеся под санкциями США российские Роснефть и ПАО Лукойл. Совместное предприятие Роснефть и Shell контролирует 7,4% акций консорциума.
Согласно информации на официальном сайте компании, общая доля Shell в консорциуме составляет 7,4%. Из них 3,75% приходится на совместное предприятие с Роснефтью, 1,75% - на прямое участие Shell, еще 2% - на ее дочернюю структуру BG Overseas Holding Ltd.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems