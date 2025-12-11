ФГВФЛ сможет комбинировать способы вывода банков с рынка Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

ФГВФЛ сможет комбинировать способы вывода банков с рынка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сумеет комбинировать методы вывода банков с рынка. Принятие законопроекта № 13007-д позволит расширить механизмы урегулирования неплатежеспособного банка до момента отзыва лицензии и его окончательного закрытия.

Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Виктория Степанец, передает пресс-служба ФГВФЛ.

Как работает процедура сейчас

После признания банка неплатежеспособным Фонд вводит временную администрацию, оценивает активы и объявляет конкурс на инвестора.

Нынешний закон предусматривает выбор одного победителя. Законопроект предлагает возможность иметь несколько победителей и комбинировать разные способы урегулирования. К примеру, передать активы нескольким принимающим банкам и сделать переходный банк сразу.

Комбинация способов урегулирования

Комбинация способов урегулирования банка будет зависеть от целей и мотивации покупателя. Это может быть сочетание передачи активов и обязательств, как в США. Но если два банка будут конкурировать за один и тот же актив, тогда определяющим фактором станет цена: кто больше предложит, тот и станет собственником.

«Важно отметить, что Фонд выбирает не победителя, а наименее затратный способ, критерии которого определены законодательством. Предложение инвестора должно быть наиболее выгодным для Фонда и кредиторов, это чисто математический подход», — объясняет Степанец.

Обновление подходов расширит круг потенциальных инвесторов. Это означает больше конкурентных предложений и более выгодные условия для вкладчиков и кредиторов.

Для экономики это сигнал об укреплении финансовой системы. Для кредиторов это возможность скорее вернуть денежные средства, чем в случае ликвидации. Для банков это шанс масштабировать бизнес и быстро увеличить клиентскую базу. Для инвесторов это новые варианты вхождения на рынок благодаря возможности комбинировать способы вывода неплатежеспособного банка с рынка.

