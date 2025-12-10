Времена легкой доходности для инвесторов уходят — Bloomberg Сегодня 20:13 — Фондовый рынок

Времена легкой доходности для инвесторов уходят — Bloomberg

Для инвесторов, ищущих стабильный доход, эпоха легкой доходности подходит к концу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее краткосрочные казначейские облигации США предлагали доходность более 5%, позволяя получать стабильную прибыль без высокого риска. Пенсионные фонды, страховщики и другие учреждения могли получать доход без активного управления портфелем.

Сегодня ситуация меняется: Федеральная резервная система планирует снижать ставки, что уже повлияло на доходность безопасных активов, а традиционные инвестиции от корпоративных облигаций до глобальных акций выглядят дорогими.

Спрос на доходность растет, но вариантов меньше

Как пишет издание, дивидендная доходность мировых акций остается близкой к самым низким уровням с 2002 года, а кредитные спреды инвестиционного класса близки к многолетним минимумам. Долгосрочные казначейские облигации показывают повышенные риски из-за инфляции и фискальных обязательств.

Поэтому инвесторы вынуждены искать компромиссы: растягивать сроки, жертвовать ликвидностью или брать на себя больший риск.

Ожидаемое снижение ФРС является напоминанием о том, что «сегодняшняя доходность может быть недоступна», — говорит представитель отдела глобального фиксированного дохода для региона EMEA в BlackRock в Лондоне Джеймс Тернер.

Частные рынки и альтернативные активы

В поисках дохода инвесторы обращаются к частным кредитам и нестандартным инструментам. Частное кредитование стало популярным среди учреждений, ищущих доходности вне котируемого долга, хотя, как пишет издание, в этом году «аппетит немного снизился» из-за рисков сделок.

Читайте также Куда инвестировать 100 тысяч гривен, чтобы оградить их от обесценения

JPMorgan Asset Management ожидает большего движения к частным рынкам для получения дохода.

Несмотря на недавние опасения, инвесторы будут «вознаграждены за дополнительный риск, который они берут на себя в частном кредитовании», — отмечает Кэрри Крэйг, глобальный рыночный стратег компании Money Management в Мельбурне.

Фонды, инвестирующие в катастрофические облигации или страховые ценные бумаги, тоже привлекают инвесторов, сталкивающихся с проблемой низкой доходности традиционных активов.

Катастрофические облигации и ценные бумаги, связанные со страхованием — инструменты, монетизирующие риск редких событий, пользуются восстановленным институциональным спросом на свои некоррелированные выплаты.

Мировые акции больше не обеспечивают надежный доход: дивиденды сокращаются, а компании все чаще выкупают свои акции вместо выплаты дивидендов. Тенденция роста выкупа акций подталкивает инвесторов искать прибыль в менее ликвидных или более рисковых сегментах рынка.

Поэтому, как отмечают аналитики, легкая доходность закончилась — сегодня каждое инвестиционное действие требует тщательного расчета риска и времени.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на оперативную память растут быстрее золота. Так, цены на DRAM за год выросли на 171,8% и превысили даже темпы роста стоимости золота. Комплект DDR5 памяти на 64 Гб уже стоит более $500 — дороже игровой консоли PlayStation 5.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.