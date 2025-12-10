0 800 307 555
Времена легкой доходности для инвесторов уходят — Bloomberg

Для инвесторов, ищущих стабильный доход, эпоха легкой доходности подходит к концу.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее краткосрочные казначейские облигации США предлагали доходность более 5%, позволяя получать стабильную прибыль без высокого риска. Пенсионные фонды, страховщики и другие учреждения могли получать доход без активного управления портфелем.
Сегодня ситуация меняется: Федеральная резервная система планирует снижать ставки, что уже повлияло на доходность безопасных активов, а традиционные инвестиции от корпоративных облигаций до глобальных акций выглядят дорогими.

Спрос на доходность растет, но вариантов меньше

Как пишет издание, дивидендная доходность мировых акций остается близкой к самым низким уровням с 2002 года, а кредитные спреды инвестиционного класса близки к многолетним минимумам. Долгосрочные казначейские облигации показывают повышенные риски из-за инфляции и фискальных обязательств.
Поэтому инвесторы вынуждены искать компромиссы: растягивать сроки, жертвовать ликвидностью или брать на себя больший риск.
Ожидаемое снижение ФРС является напоминанием о том, что «сегодняшняя доходность может быть недоступна», — говорит представитель отдела глобального фиксированного дохода для региона EMEA в BlackRock в Лондоне Джеймс Тернер.

Частные рынки и альтернативные активы

В поисках дохода инвесторы обращаются к частным кредитам и нестандартным инструментам. Частное кредитование стало популярным среди учреждений, ищущих доходности вне котируемого долга, хотя, как пишет издание, в этом году «аппетит немного снизился» из-за рисков сделок.
JPMorgan Asset Management ожидает большего движения к частным рынкам для получения дохода.
Несмотря на недавние опасения, инвесторы будут «вознаграждены за дополнительный риск, который они берут на себя в частном кредитовании», — отмечает Кэрри Крэйг, глобальный рыночный стратег компании Money Management в Мельбурне.
Фонды, инвестирующие в катастрофические облигации или страховые ценные бумаги, тоже привлекают инвесторов, сталкивающихся с проблемой низкой доходности традиционных активов.
Катастрофические облигации и ценные бумаги, связанные со страхованием — инструменты, монетизирующие риск редких событий, пользуются восстановленным институциональным спросом на свои некоррелированные выплаты.
Мировые акции больше не обеспечивают надежный доход: дивиденды сокращаются, а компании все чаще выкупают свои акции вместо выплаты дивидендов. Тенденция роста выкупа акций подталкивает инвесторов искать прибыль в менее ликвидных или более рисковых сегментах рынка.
Поэтому, как отмечают аналитики, легкая доходность закончилась — сегодня каждое инвестиционное действие требует тщательного расчета риска и времени.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
