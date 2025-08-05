«Укрнафта» завершила приобретение сети Shell в Украине — Finance.ua
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«Укрнафта» завершила приобретение сети Shell в Украине

Фондовый рынок
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«Укрнафта» завершила приобретение сети Shell в Украине
«Укрнафта» завершила приобретение сети Shell в Украине
АО «Укрнафта» и компания Shell Overseas Investments BV окончательно завершили соглашение, согласно которому украинская компания приобрела 51% у ООО «Альянс Холдинг». Это предприятие владеет сетью автозаправочных комплексов Shell в Украине, в которую входит 118 АЗК и другое имущество.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты».
Государство является конечным собственником 100% ООО «Альянс Холдинг» и будет получать прибыль через распределение дивидендов, поскольку 49% предприятия принадлежат Фонду государственного имущества Украины.
В общей сложности, вместе с заправками Shell, под брендом Ukrnafta в течение года заработают 663 автозаправочных комплекса.
«Это расширение закрепляет определенный стратегией компании курс на стабильный рост и укрепление позиций на рынке, а также позволяет сохранить рабочие места и увеличить вклад в развитие экономики страны. Ребрендинг заправок продолжается, часть новых автозаправочных комплексов уже работают под обновленным брендом», — сказано в сообщении компании.
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Напомним, 23 января 2025 года Антимонопольный комитет разрешил «Укрнафте» приобрести сеть заправок Shell (ООО «Альянс Холдинг»). После закрытия сделки «Укрнафта» будет иметь более 660 АЗС и закрепится в статусе крупнейшей сети Украины.
Суммарная капитализация пяти топовых нефтяных компаний в мире превышает 2,7 трлн долларов США. Это фирмы из США, Великобритании, Китая и Саудовской Аравии. Самой дорогой компанией в мире является Saudi Aramco. Рыночная капитализация компании составляет 1,64 триллиона долларов. Рыночная капитализация Shell — 193,70 миллиарда долларов.
По материалам:
Finance.ua
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