«Укрнафта» завершила приобретение сети Shell в Украине — Finance.ua

«Укрнафта» завершила приобретение сети Shell в Украине Сегодня 19:29 — Фондовый рынок

«Укрнафта» завершила приобретение сети Shell в Украине

АО «Укрнафта» и компания Shell Overseas Investments BV окончательно завершили соглашение, согласно которому украинская компания приобрела 51% у ООО «Альянс Холдинг». Это предприятие владеет сетью автозаправочных комплексов Shell в Украине, в которую входит 118 АЗК и другое имущество.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты».

Государство является конечным собственником 100% ООО «Альянс Холдинг» и будет получать прибыль через распределение дивидендов, поскольку 49% предприятия принадлежат Фонду государственного имущества Украины.

В общей сложности, вместе с заправками Shell, под брендом Ukrnafta в течение года заработают 663 автозаправочных комплекса.

«Это расширение закрепляет определенный стратегией компании курс на стабильный рост и укрепление позиций на рынке, а также позволяет сохранить рабочие места и увеличить вклад в развитие экономики страны. Ребрендинг заправок продолжается, часть новых автозаправочных комплексов уже работают под обновленным брендом», — сказано в сообщении компании.

Напомним, 23 января 2025 года Антимонопольный комитет разрешил «Укрнафте» приобрести сеть заправок Shell (ООО «Альянс Холдинг»). После закрытия сделки «Укрнафта» будет иметь более 660 АЗС и закрепится в статусе крупнейшей сети Украины.

Суммарная капитализация пяти топовых нефтяных компаний в мире превышает 2,7 трлн долларов США. Это фирмы из США, Великобритании, Китая и Саудовской Аравии. Самой дорогой компанией в мире является Saudi Aramco. Рыночная капитализация компании составляет 1,64 триллиона долларов. Рыночная капитализация Shell — 193,70 миллиарда долларов.

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