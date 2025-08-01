НБУ дал прогноз на 2025−2027 годы, как будут расти цены на бензин — Finance.ua
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НБУ дал прогноз на 2025−2027 годы, как будут расти цены на бензин

Энергетика
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НБУ дал прогноз на 2025−2027 годы, как будут расти цены на бензин
НБУ дал прогноз на 2025−2027 годы, как будут расти цены на бензин
В Инфляционном отчете Национального банка Украины (июль 2025 года) указано, как будут меняться цены на топливо в 2026—2027 годах.
НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украины в текущем году в сторону роста.
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НБУ дал прогноз на 2025−2027 годы, как будут расти цены на бензин
В июне 2025 года цены на горючее снова стали расти. Годовые темпы роста ускорились до 3,1%.
Причинами стали подорожание бензина и дизтоплива, произошедшее на фоне нестабильных мировых цен на нефть и ослабление гривны по отношению к евро. Это отчасти нивелировало предыдущее замедление инфляции в этом сегменте.
С 1 мая 2025 года в Украине введено обязательное добавление биоэтанола в бензин. Однако это требование не оказало существенного влияния на цены.
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Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сообщил, что рост цен на топливо в Украине был вызван двумя факторами, которые уже исчерпаны. До конца года значительных движений не ожидается.
По его словам, цены на топливо выросли по двум основным причинам
  • Первая причина — это краткосрочный рост цен на нефть, как было связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
«Но эта ситуация довольно быстро нормализовалась», — сказал он.
  • Другой причиной роста горючего в цене стало ослабление гривны по отношению к евро или рост курса евро. Учитывая, что акцизы для горючего устанавливаются именно в евро, это оказало непосредственное влияние и перенос на цены на горючее.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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