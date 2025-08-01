НБУ дал прогноз на 2025−2027 годы, как будут расти цены на бензин — Finance.ua

НБУ дал прогноз на 2025−2027 годы, как будут расти цены на бензин Сегодня 13:04 — Энергетика

НБУ дал прогноз на 2025−2027 годы, как будут расти цены на бензин

Инфляционном отчете Национального банка Украины (июль 2025 года) указано, как будут меняться цены на топливо в 2026—2027 годах.

НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украины в текущем году в сторону роста.

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Регулятор ухудшил прогноз роста цен на топливо до 4,0% в конце 2025 г. по сравнению с 1,2% в прогнозе за апрель.

В июне 2025 года цены на горючее снова стали расти. Годовые темпы роста ускорились до 3,1%.

Причинами стали подорожание бензина и дизтоплива, произошедшее на фоне нестабильных мировых цен на нефть и ослабление гривны по отношению к евро. Это отчасти нивелировало предыдущее замедление инфляции в этом сегменте.

С 1 мая 2025 года в Украине введено обязательное добавление биоэтанола в бензин. Однако это требование не оказало существенного влияния на цены.

Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сообщил , что рост цен на топливо в Украине был вызван двумя факторами, которые уже исчерпаны. До конца года значительных движений не ожидается.

По его словам, цены на топливо выросли по двум основным причинам

Первая причина — это краткосрочный рост цен на нефть, как было связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

«Но эта ситуация довольно быстро нормализовалась», — сказал он.

Другой причиной роста горючего в цене стало ослабление гривны по отношению к евро или рост курса евро. Учитывая, что акцизы для горючего устанавливаются именно в евро, это оказало непосредственное влияние и перенос на цены на горючее.

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