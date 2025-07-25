Почему подорожал бензин, и что будет с ценами дальше — Finance.ua

Почему подорожал бензин, и что будет с ценами дальше 25.07.2025, 21:02

Почему подорожал бензин, и что будет с ценами дальше

Рост цен на топливо в Украине был вызван двумя уже исчерпанными факторами. До конца года значительных движений не ожидается.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, цены на топливо выросли по двум основным причинам

Первая причина — это краткосрочный рост цен на нефть, как было связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

«Но эта ситуация достаточно быстро нормализовалась», — сказал он.

Другой причиной роста горючего в цене стало ослабление гривны по отношению к евро или рост курса евро. Учитывая, что акцизы для горючего устанавливаются именно в евро, это оказало непосредственное влияние и перенос на цены на топливо.

Что будет с ценами дальше

«В дальнейшем до конца года мы не ожидаем существенной динамики. В принципе, существенных изменений в ценах на топливо не предвидется. По результатам года мы ожидаем, что рост цен на топливо будет менее 10%», — сказал Николайчук.

В среднесрочные прогнозы НБУ заложен боковой тренд цен на нефть.

«Соответственно, значительного вклада в инфляцию также не ожидается. Как результат этого, значительных изменений в ценах на топливо мы не предвидим. И вклад в инфляцию тоже не будет определяющим», — добавил он.

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