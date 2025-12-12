АРМА приняло в управление корпоративные права производителя «Моршинской» и «Миргородской» Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

АРМА приняла в управление корпоративные права группы IDS Ukraine. Передача состоялась в рамках уголовных производств по активам подсанкционных российских лиц, в частности Михаила Фридмана, находящегося под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады, Украины и других государств из-за поддержки российского режима и угрозы международной безопасности.

Актив передан в управление АРМА с содействием органов прокуратуры, которые обеспечили соответствующие процессуальные действия и передачу документов. Досудебное расследование по уголовным производствам по указанным активам осуществляет Бюро экономической безопасности.

Приоритеты государства в управлении арестованными активами:

защита от попыток незаконного вмешательства или потери контроля над активом, принадлежащим Фридману;

направление деятельности компании в интересах Украины, а не подсанкционных лиц;

обеспечение стабильной и прозрачной работы предприятий для принятия окончательного решения суда.

В ближайшее время АРМА объявит отдельный конкурс по отбору независимой компании-оценщика активов IDS Ukraine.

Ярослава Максименко, и.о. Главы АРМА:

«Цель АРМА — обеспечить работу активов подсанкционных лиц на экономику Украины. Наша задача — прозрачные процедуры, открытые конкурсы и стабильность работы предприятий для принятия окончательного решения суда».

28 ноября АРМА объявила открытый конкурс по поиску компании, которая обеспечит временное управление активами IDS Ukraine — производственными мощностями, логистикой и непрерывностью работы предприятий.

К участию приглашаются компании с релевантным опытом: инвестиционные фонды, дистрибьюторы и другие участники рынка с экспертизой.

Подача заявок длится до 12 декабря 2025 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.