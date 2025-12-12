АРМА приняло в управление корпоративные права производителя «Моршинской» и «Миргородской»
АРМА приняла в управление корпоративные права группы IDS Ukraine. Передача состоялась в рамках уголовных производств по активам подсанкционных российских лиц, в частности Михаила Фридмана, находящегося под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады, Украины и других государств из-за поддержки российского режима и угрозы международной безопасности.
Актив передан в управление АРМА с содействием органов прокуратуры, которые обеспечили соответствующие процессуальные действия и передачу документов. Досудебное расследование по уголовным производствам по указанным активам осуществляет Бюро экономической безопасности.
Приоритеты государства в управлении арестованными активами:
- защита от попыток незаконного вмешательства или потери контроля над активом, принадлежащим Фридману;
- направление деятельности компании в интересах Украины, а не подсанкционных лиц;
- обеспечение стабильной и прозрачной работы предприятий для принятия окончательного решения суда.
В ближайшее время АРМА объявит отдельный конкурс по отбору независимой компании-оценщика активов IDS Ukraine.
Ярослава Максименко, и.о. Главы АРМА:
«Цель АРМА — обеспечить работу активов подсанкционных лиц на экономику Украины. Наша задача — прозрачные процедуры, открытые конкурсы и стабильность работы предприятий для принятия окончательного решения суда».
28 ноября АРМА объявила открытый конкурс по поиску компании, которая обеспечит временное управление активами IDS Ukraine — производственными мощностями, логистикой и непрерывностью работы предприятий.
К участию приглашаются компании с релевантным опытом: инвестиционные фонды, дистрибьюторы и другие участники рынка с экспертизой.
Подача заявок длится до 12 декабря 2025 года.
