0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дії» появилась новая военная облигация

Фондовый рынок
35
В «Дії» появилась новая военная облигация
В «Дії» появилась новая военная облигация
В приложении «Дія» стала доступна новая военная облигация «Амвросиевка» с доходностью от 16,9% годовых. Выплата намечена на 16 декабря 2026 года. Стоимость одной облигации начинается от 1080 грн.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Как приобрести облигацию

  1. Откройте приложение «Дія».
  2. На главном экране выберите раздел «Военные облигации».
  3. Выберите облигацию, партнера и количество.
  4. Подпишите и оплатите облигацию.
Облигация появится в приложении в течение трех рабочих дней.

Доходность

«Каждая купленная облигация — это вклад в оружие, технику, медицинские нужды для военных. А еще это ваша инвестиция с гарантированной прибылью», — говорят в «Дії».
К примеру, покупая одну облигацию «Амвросиевка» за 1 080 грн под 16,9% годовых, через год инвестор получит 1 245 грн. Чем больше облигаций приобретаете, тем больше прибыль получаете. Комиссии и скрытые платежи отсутствуют.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в приложении «Дія» появилась новая военная облигация «Алчевск» с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года. Облигация стоит 1031 грн.
Читайте также
В мобильном приложении Приват24 появился новый раздел «Облигации», в котором можно покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа. В приложении доступен широкий перечень ОВГЗ в гривне, долларах и евро. Минимальная сумма инвестиции составляет 1000 грн. Покупка облигаций производится без налоговых сборов и без дополнительных комиссий. Для оформления необходимо выбрать выпуск ОВГЗ, внести необходимые данные и подписать документы через SmartID.
📢 InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems