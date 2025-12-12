В «Дії» появилась новая военная облигация Сегодня 15:23 — Фондовый рынок

В «Дії» появилась новая военная облигация

В приложении «Дія» стала доступна новая военная облигация «Амвросиевка» с доходностью от 16,9% годовых. Выплата намечена на 16 декабря 2026 года. Стоимость одной облигации начинается от 1080 грн.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Как приобрести облигацию

Откройте приложение «Дія». На главном экране выберите раздел «Военные облигации». Выберите облигацию, партнера и количество. Подпишите и оплатите облигацию.

Облигация появится в приложении в течение трех рабочих дней.

Доходность

«Каждая купленная облигация — это вклад в оружие, технику, медицинские нужды для военных. А еще это ваша инвестиция с гарантированной прибылью», — говорят в «Дії».

К примеру, покупая одну облигацию «Амвросиевка» за 1 080 грн под 16,9% годовых, через год инвестор получит 1 245 грн. Чем больше облигаций приобретаете, тем больше прибыль получаете. Комиссии и скрытые платежи отсутствуют.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в приложении «Дія» появилась новая военная облигация «Алчевск» с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года. Облигация стоит 1031 грн.

