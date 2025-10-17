0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дія» появилась новая военная облигация

Казна и Политика
41
В «Дія» появилась новая военная облигация
В «Дія» появилась новая военная облигация
В «Дія» стала доступна новая военная облигация Лисичанск с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 18 ноября 2026 года.
Об этом сообщил министр Михаил Федоров.
По данным Министерства финансов Украины, украинцы уже приобрели более 21,5 млн военных облигаций через «Дія» на общую сумму почти 22,4 млрд грн.
Новая облигация Лисичанск — это еще один способ для граждан поддержать Вооруженные Силы Украины и усилить финансовую устойчивость государства.

Как приобрести

  • Откройте приложение.
  • Выберите раздел Военные облигации.
  • Выберите облигацию, партнера и количество.
  • Подпишите и оплатите.
Каждая приобретенная военная облигация обеспечивает наших военных техникой, провизией и медикаментами, а также укрепляет экономику.
Читайте также
Ранее в «Дія» появилась облигация, названная в честь Бахмута и его будущего освобождения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems