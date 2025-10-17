В «Дія» появилась новая военная облигация Сегодня 16:12 — Казна и Политика

В «Дія» стала доступна новая военная облигация Лисичанск с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 18 ноября 2026 года.

Об этом сообщил министр Михаил Федоров.

По данным Министерства финансов Украины, украинцы уже приобрели более 21,5 млн военных облигаций через «Дія» на общую сумму почти 22,4 млрд грн.

Новая облигация Лисичанск — это еще один способ для граждан поддержать Вооруженные Силы Украины и усилить финансовую устойчивость государства.

Как приобрести

Откройте приложение.

Выберите раздел Военные облигации.

Выберите облигацию, партнера и количество.

Подпишите и оплатите.

Каждая приобретенная военная облигация обеспечивает наших военных техникой, провизией и медикаментами, а также укрепляет экономику.

