В «Дія» появилась новая военная облигация
В «Дія» стала доступна новая военная облигация Лисичанск с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 18 ноября 2026 года.
Об этом сообщил министр Михаил Федоров.
По данным Министерства финансов Украины, украинцы уже приобрели более 21,5 млн военных облигаций через «Дія» на общую сумму почти 22,4 млрд грн.
Новая облигация Лисичанск — это еще один способ для граждан поддержать Вооруженные Силы Украины и усилить финансовую устойчивость государства.
Как приобрести
- Откройте приложение.
- Выберите раздел Военные облигации.
- Выберите облигацию, партнера и количество.
- Подпишите и оплатите.
Каждая приобретенная военная облигация обеспечивает наших военных техникой, провизией и медикаментами, а также укрепляет экономику.
Читайте также
Ранее в «Дія» появилась облигация, названная в честь Бахмута и его будущего освобождения.
Поделиться новостью
Также по теме
В «Дія» появилась новая военная облигация
Облагаются ли алименты военным сбором — ответ ГНС
Планирует ли Украина привлекать мигрантов с Кавказа, Азии для работы
Какие услуги будут недоступны: что и где остановят в «Дія» (детали)
Налогообложение основных доходов: что нового — ответ Главы ГНС
ЕС договорился об оборонной программе EDIP на €1,5 млрд с поддержкой Украины